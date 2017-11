¿Cuáles serán los desafíos de los trabajadores del futuro?

El mundo laboral está cambiando. A medida que los robots, la automatización y la inteligencia artificial abarcan cada vez más tareas, sumado a la crisis global que está sufriendo el mundo laboral, los trabajadores del futuro necesitarán desarrollar nuevas y más complejas habilidades para satisfacer las demandas que presentará el mercado en los próximos años.Los millennials dieron el puntapié inicial a un proceso de cambio en el perfil de los trabajadores. Fueron ellos los impulsores del home office, la flexibilidad horaria, ambientes de trabajo informales y quienes consiguieron una mayor autonomía para tomar decisiones en el día a día. Todas conquistas que fueron logradas a base de profesionalización, especialización y una alta capacidad creativa y autodidacta.Desde Workana, el marketplace líder en trabajo remoto e independiente de Latinoamérica, explican cuáles son las capacidades que deberán transformar los profesionales actuales para convertirse en unos verdaderos trabajadores del futuro:Seguir órdenes por Actitud emprendedora: Los profesionales del futuro deberán pensar más allá de lo que se les pide y tener una mentalidad emprendedora. Se esperará que sean capaces de cumplir sus tareas pero también de hacer sugerencias y ofrecer soluciones creativas para procesos propios e incluso para otros sectores.Realizar un solo tipo de actividad por contar con múltiples habilidades: Hoy en día lo más usual es que cada profesional domine su área de conocimiento pero desconozca el trabajo de las áreas vinculadas a su tarea. Será cada vez más importante contar con otras habilidades además de las necesarias para el propio trabajo, como comunicación, análisis de datos y métricas, creatividad, desarrollo de informes e investigaciones, entre otras. Este proceso llevará a que exista una mayor cantidad de profesionales con más de un área de actuación.No mantenerse actualizado por conocer muy bien el mercado: Ningún hombre es una isla. Será indispensable no sólo estar atentos a las novedades de la propia profesión, sino también conocer el minuto a minuto de los cambios del mercado. El acceso a la información es masivo y debemos aprovecharlo, no sólo informándonos sino también adquiriendo un pensamiento crítico.Relaciones laborales por Inteligencia emocional: Un mayor desarrollo de su inteligencia emocional permitirá al trabajador del futuro trascender las relaciones meramente laborales, entender rápida e intuitivamente las emociones/necesidades/intencionalidad de sus co-workers, jefes o clientes y adaptar su manera de expresarse en relación a esa otra persona. De esta manera se generarán relaciones colaborativas, que serán cada vez más necesarias en un futuro en el que el contacto presencial será menos frecuente.Poca libertad de innovación por Design thinking: Se fomentará una manera de pensar y crear en la cual se consiga abordar, enfrentar y solucionar problemas a través de varias perspectivas, reflexión y libertad de pensamiento. Se tratará de reconocer oportunidades de crecimiento, investigar e identificar la verdadera necesidad del cliente, buscar ideas creativas para presentarlas a través de prototipos y testear para anticiparse a posibles escenarios.Cultura estática por Interculturalidad: En un mundo conectado a nivel global, la competencia intercultural se convertirá en una habilidad clave. No solo para quienes deban operar en entornos geográficos diversos sino porque las empresas tenderán a formar grupos más heterogéneos (diferentes edades, habilidades, disciplinas, estilos de trabajo y pensamiento) para fomentar la innovación. Los trabajadores del futuro deberán ser capaces de identificar y comunicar puntos de conexión como metas compartidas, prioridades y valores, que trasciendan sus diferencias y les permitan trabajar juntos de manera efectiva.Colaboración 100% presencial por Colaboración virtual: La tecnología nos conecta y facilita nuestra manera de trabajar, compartir ideas y ser productivo a pesar de la distancia física. Pero los trabajadores del futuro necesitarán desarrollar la habilidad de trabajar de manera productiva y relacionarse con sus co-workers demostrando presencia como un miembro activo del equipo. Asegurarnos trabajar con retroalimentación inmediata, objetivos claros y desafíos por etapas, será clave para impulsar significativamente la participación y la motivación de los equipos virtuales.Workana es la primera red de trabajo remoto e independiente de Latinoamérica. Con usuarios en toda la región, conecta a más de 550 mil freelancers especializados con empresas que necesitan servicios como desarrollo de aplicaciones web y mobile, IT y programación, diseño y multimedia, traducción y contenidos, marketing, ventas, finanzas y administración.Fundada en Argentina en 2012 y alcanzando rápidamente presencia en toda Latinoamérica, se convirtió en el marketplace líder en la contratación de freelancers de la región. Desde 2015, es uno de los socios fundadores de la Asociación Latinoamericana de Internet, junto a Despegar, Facebook, Google, Mercado Libre, Pedidos Ya, Restorando y Yahoo!