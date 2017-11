Bonino: “queremos saber cuáles son las cuadras que pavimentarán”

Lalo Bonino presentó en forma conjunta con Carina Visintini y Hugo Menossi, un pedido de informes para conocer cuál es el Plan de pavimentación tan anunciado por el Gobierno Municipal, ya que, el proyecto que fuera informado en el mes de septiembre no cuenta con detalles concretos para su futura puesta en marcha.

A través, de un pedido de informes, el concejal de Cambiemos, busca que el Municipio brinde información concreta y especifica acerca del plan de pavimentación que tiene previsto para el bienio 2018/19.

“llegar con pavimento a todos los barrios es un deber Municipal y una preocupación de muchos vecinos que quieren una mejor calidad de vida”, dijo Bonino

Inicio y finalización de obra, origen y tipo de recursos para la obra, criterios de selección de prioridades y calle y barrios seleccionados, son algunos de los puntos que solicita conocer el edil macrista, quien a su vez ya había sido crítico con algunas actitudes del Ejecutivo en esta materia.

“Preocupa de sobremanera ver como realizan algunas obras en ciertos lugares, y en otros no, siendo que hay casos en donde los vecinos han esperado más de 25 años la llegada del pavimento”, continúo el edil.

“Esperamos que el Ejecutivo tenga una especificación de cómo se va a desarrollar el Plan de Pavimentación y queremos participar en ello, ya que, no podemos dejar que el desarrollo de la obra esté librado a actitudes caprichosas y electoralistas, como hemos visto en los últimos años”, finalizó Lalo Bonino