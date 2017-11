"¿No vieron nunca la 'corrupción k' cuando eran funcionarios?"

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El exministro de Planificación y diputado suspendido Julio de Vido publicó ayer una nueva carta en la que apuntó a los candidatos de las últimas elecciones que formaron parte de la administración kirchnerista y preguntó si "no vieron esa nunca vista 'corrupción k' cuando llevaron adelante sus gestiones como funcionarios".En la carta publicada a través de su perfil de Facebook, a la que tituló "Los monjes negros o el extraño caso de dejarse traicionar", De Vido se refirió expresamente al exjefe de Gabinete Sergio Massa, y a los exministros de Salud Graciela Ocaña, de Interior Florencio Randazzo y de Economía Martín Lousteau.Al hablar de "los monjes negros", el exministro sostuvo que "en la Argentina hoy y en el pasado cercano los hubo" y agregó: "Las circunstancias de su conducta las estamos sufriendo algunos, por ahora, en las cárceles de (el presidente Mauricio) Macri"."¿Cómo podríamos explicar que Massa, Ocaña, Lousteau y Randazzo fueran candidatos en contra frontalmente de la conducción del FPV o de sus candidatos? ¿Quién los nombró y sostuvo en los cargos más importantes de la administración al frente del país?", interrogó.El diputado desaforado aclaró que "no es cuestión de valoración personal" y dijo tener "muy en claro el rol que políticamente cumplieron esos candidatos y para quién", tras lo cual advirtió: "No me refiero a Mauricio Macri, sino al conglomerado mediático al que este poder ahora reporta".En la extensa carta, el exministro de Planificación Federal sostuvo que ese "conglomerado blinda y brinda absoluta impunidad a los monjes negros que encumbraron, que a su vez utilizan a ese conglomerado de medios en devolución de favores"."Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos-candidatos qué monje negro los impulso y promovió. Sin duda, encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. ¡Al que le quepa el sayo, que se lo ponga carajo!", continuó.Luego de mencionar nuevamente a "Massa, Ocaña, Lousteau y Randazzo", De Vido subrayó que "esos candidatos realizaron sus campañas centrándose en lo que llamaron la grande y nunca vista ´corrupción k´" y arremetió: "Yo me pregunto y le pregunto, amigo lector, en los meses o años que llevaron adelante sus gestiones como funcionarios, como ministros ¿no lo vieron?"."¿No vieron esa nunca vista ´corrupción k´? Si la vieron, ¿qué hicieron? ¿por qué no la denunciaron? Si existieron los actos de corrupción que denuncian ahora ¿cómo no dijeron nada cuando eran ministros o cuando los despidieron? Si hubo corrupción ¿qué papel jugaron ellos? ¿eran cómplices o encubridores?".En el mismo sentido, se refirió a los "señores fiscales federales" y afirmó que la actitud de esos exfuncionarios "se llama encubrimiento o complicidad" y agregó: "Revísenlo porque llegará el día en que se terminará la justicia selectiva, que persigue a unos pocos, y se les pedirá cuentas por no haber investigado estos flagrantes delitos"."¡Estos señores eran ministros! No personal de maestranza, por quienes si siento respeto y afecto, que es un sentimiento que ellos seguro no conocen. ¿Y si simplemente mienten estos candidatos?", sostuvo el exministro.Y agregó: "Si es así, creo que entonces no es asunto de los señores fiscales y estaríamos hablando de una vileza y lenidad propia de la catadura moral de sus impulsores: los mejores negros"."Está muy claro que jugaron electoralmente cumpliendo el pedido de sus mandantes, preparados preliminarmente por sus impulsores, pero ellos no los premiarán ni serán jamás sus socios, ni siquiera sus empleados", afirmó el exfuncionario nacional.En la misma línea, advirtió: "Son sólo sus sirvientes y por el momento, solo por el momento, no los acosarán con carpetazos (con los que dan lugar a las impresentables causas judiciales que armaron contra nosotros) hasta lograr injustas e ilegítimas privaciones de libertad selectivas, para llevarnos a la cárcel donde nos recluyen y en la que tal vez muy pronto nos acompañarán"."Eso sí, tengan muy en claro que losque los impulsaron, que los usaron, siempre estarán impunes y al servicio de los poderosos de turno", concluyó el exministro, quien nuevamente firmó la carta como "Julio De Vido, diputado nacional, preso sin condena".