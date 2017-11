Tarifas: se vienen las audiencias públicas

(*)Cada profesional que trabaja en CEDyAT sabe muy bien que la construcción de la democracia es una tarea compartida.La auténtica democracia es una democracia participativa, que no se agota en el ejercicio electoral. Si bien, la participación en los procesos electorales es parte esencial del ejercicio democrático, la participación ciudadana en el quehacer democrático va más allá del simple hecho de ejercer el derecho al sufragio.La creciente participación ciudadana en la vida pública es un mecanismo incipiente que favorece el avance democrático, a la vez que brindar los medios para que se efectivice es un deber de los gobernantes.Resulta valioso este hábito de convocar Audiencias Públicas. Éste es también el concepto moderno de ciudadanía.Ciudadanía es sinónimo de participación en la vida y el desarrollo de la ciudad y, por extensión, del país. Solo así es posible hacer del concepto de democracia una realidad existencial; es decir, una democracia como sistema de vida que se manifiesta en el ejercicio continuo de la responsabilidad social, lo que incluye el fomento de la conciencia crítica y del civismo.Dentro de pocos días tendremos la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería (MIMEN).Por la Resolución 400-E/17 del MIMEN se la fijó para el próximo miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 9:00 en el Teatro de la Ribera, sito en avenida Pedro de Mendoza 1821, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Desde el Ministerio expresan que resulta procedente abrir una nueva instancia de participación ciudadana para que los usuarios e interesados expresen su opinión respecto de la próxima adecuación semestral de los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y del gas propano destinados a la distribución de gas propano indiluido por redes.El Gobierno, está interesado de promover una efectiva participación ciudadana con alcance federal, y de garantizar a los usuarios del servicio de gas natural de las distintas regiones del país la posibilidad de expresar las opiniones y propuestas sobre las cuestiones puestas en consulta, se dispondrá la habilitación de un centro de participación en cada una de las Areas de Servicio de las Licenciatarias de Distribución que deberán contar con los elementos tecnológicos necesarios para su conexión con la sede que por la presente se fija en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dicha audiencia, a los fines de la participación en simultáneo de usuarios e interesados en las distintas áreas.LA INFLUENCIA DELAUMENTO DEL DOLAREl precio del gas fijado en U$S 3,77 el 1 de abril debía subir a U$S 4,19 en octubre, según expresa la resolución. Por ahora no está claro si ese valor va a ser más alto para compensar que no se haya aplicado en octubre y noviembre. Sin compensación, el valor del producto tendrá una suba del 11,1% que ascenderá al 15,6, porque el precio anterior se calculó con un dólar a $17,02 y ahora se estimará en $17,8 para el período diciembre-marzo.Como el objetivo del gobierno es mantener la sustentabilidad económica-financiera de la prestación y la calidad del servicio, se entiende que la variación del IPIM se aplicará tanto sobre el primero como el segundo tramo de la revisión tarifaria integral.A los fines de la realización de la Audiencia Pública, deberán disponerse mecanismos para la participación simultánea de usuarios e interesados las distintas Áreas de Servicio comprendidas en las Licencias de Distribución de Gas, a cuyo fin se habilitarán centros de participación, que contarán con herramientas tecnológicas para su conexión con la sede dispuesta por el artículo anterior, en numerosas ciudades entre ellas Rosario para la distribuidora Litoral Gas.A los fines de la inscripción de los interesados en participar de la Audiencia Pública, así como de la presentación de documentación relativa a su objeto, deberán presentarse en la Mesa de Entradas del ENARGAS, sita en el Subsuelo de la Sede Central del Organismo, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00, o en los Centros Regionales del ENARGAS, como el que funciona en Rosario (Corrientes 553).El plazo para la inscripción en el Registro de Participantes se extenderá a partir del 30 de octubre de 2017 y hasta dos días antes de la celebración de la Audiencia Pública. Es muy importante para nuestra democracia desarrollar esta vocación de participación activa ha llevado a la revalorización de la sociedad civil, a fin de dar a un sentido más organizado a la participación individual o aislada. La sociedad civil ocupa hoy día un lugar muy importante en el tejido y el desempeño social argentino.Más aún, la democracia, pese a todas sus imperfecciones, es la única forma de gobierno que garantiza inherentemente las libertades políticas y civiles y el derecho a participar, lo cual convierte al gobierno democrático en un bien en sí mismo, en lo que hace al desarrollo humano.Un verdadero Estado democrático incorpora el esfuerzo de la participación civil al logro de los objetivos generales que necesita el país en los escenarios del siglo XXI.(*) Director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT), habilitada por el Poder Ejecutivo Nacional como Unidad de Vinculación Tecnológica - Ley 23.877.