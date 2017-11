CARTAS DE LECTORES

Cansado de mis quejas por los carriles normales, (Control Público, notas a la intendencia, etc.), me tengo que dirigir a este medio para hacer llegar mi queja respecto a una situación muy molesta e incómoda, además de tremendamente injusta...Vivo en zona céntrica, y por lo tanto pago mis impuestos por área residencial, (residencial), pero aparentemente vivo en una zona industrial, tal como se puede observar en la fotografía que adjunto, ya que 3 veces por semana (mínimo) las dos empresas que están en la cuadra, descargan los camiones con mercadería, utilizando toda la calle para estibar los palets en ambos lados de la misma; camiones de gran porte, semirremolques o con acoplados que obstruyen los garajes y no dejan circular a los vehículos por la calle (Int. Giménez, entre Necochea y Belgrano).Siempre custodiados por algún guarda municipal, que seguramente cobra a la empresa sus adicionales, y por lo tanto cuida a las empresas y no el bienestar de los vecinos.Repetidas quejas, llamados y denuncias nunca tuvieron resultado, y me pregunto... habrá algún tipo de amiguismo o connivencia entre las empresas y altos funcionarios municipales para que esto no cambie nada después de tanto tiempo?¿Cómo puede ser que hayan "apretado" a vecinos que participaban de esta queja en su trabajo (municipal), para que desistan de la misma? "que piensen en su trabajo"... les dijeron.Esto no es manera de hacer política que los ciudadanos queremos... Tal vez no lo entendieron aún, pero las urnas al final dicen la verdad.Solo hay que esperar, el tiempo es sabio, y los que vivimos de nuestro trabajo merecemos dirigentes y administradores de la ciudad que representen realmente los intereses de sus ciudadanos.Es una cuestión de derechos, quiero que respeten mis derechos.