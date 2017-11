Unión busca recuperarse

Luego de la abultada derrota sufrida en Villa Ramallo, que hizo olvidar rápidamente la alegría del triunfo en el clásico, Unión de Sunchales recibirá esta tarde, desde las 17, a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay con el objetivo de recuperarse y salir de los últimos lugares de la Zona 3 del Federal A. El arbitraje del encuentro estará a cargo del tucumano Ariel Montero.En principio, serían tres las modificaciones implementadas por el técnico Adrián Tosetto. Martín Comachi por Cristian Gaitán (suspendido), Patricio Escott (cumplió la pena) por Facundo Cabral y Miguel Yuste (recuperado de la lesión) por Moino, también suspendido.Así, el Bicho Verde saldría a la cancha con Aguiar; López Alba, Yuste, Sola y Alvarez; P. Gaitán, Cálgaro y Fernández; Lazzarini; Escott y Comachi. Demás está decir que en condición de local el equipo del "Chino" no puede dejar más puntos en casa, luego de una primera rueda muy difícil en cuanto a resultados.El Lobo entrerriano viene de superar al colista Atlético Paraná y tendrá la ausencia del experimentado delantero Luciano Leguizamón. La formación sería con Góngora; Scolari, Torres, Benítez y Griego; Fornillo, Rodríguez y Vercellino; Padilla, Robles y González.RESTO DE LA FECHAHoy a las 17:30 jugarán Defensores de Pronunciamiento vs. Central Córdoba de Santiago del Estero; a las 18 Atlético Paraná vs. Sp. Belgrano de San Francisco y a las 20, Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El lunes a las 20 completarán, Sportivo Las Parejas vs. Libertad de Sunchales.Cabe acotar que, el ex delantero de Atlético de Rafaela y que el año pasado jugó el Federal B en Ben Hur, se encuentra entrenando en Libertad y podría ser el reemplazo del lesionado Nahuel Vera, que sufrió rotura de ligamentos.Central Córdoba 23 puntos; Sp. Belgrano 21; Defensores de Villa Ramallo 19; Douglas Haig (un partido menos) 17; Gimnasia 15; DEPRO (un partido menos) 13; Sp. Las Parejas 11; Unión 9; Libertad 8 y Atlético Paraná 7.