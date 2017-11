Importancia del petróleo

A Winston Churchill no le engañó su instinto cuando en 1913, siendo primer Lord del Almirantazgo, creó una misión Británica en Persia, para buscar eventuales yacimientos de esta materia. Poco después consiguió que el Gobierno inglés fundara una compañía que se dedicara a ello, fue la Anglo Persian que se convertiría en la British Petroleum.Al terminar la Primera Guerra Mundial, Lord Curzon, miembro del Gobierno victorioso, declaró: "la verdad que los aliados deben su victoria al petróleo".El francés George Clemenceau en su discurso después del alto el fuego, pronunció esta frase lapidaria: "de ahora en adelante, para las naciones y para los pueblos, una gota de petróleo vale tanto como una gota de sangre".Declaró el profesor Carl Soberg "desde que el petróleo sustituyó al carbón como principal fuente de energía, América estuvo en la trayectoria que debía lanzarla hacia su cenit. Desde el descubrimiento de esta nueva materia, los expertos no han dejado de maravillarse. Contando con el petróleo, las democracias occidentales pudieron llevar adelante su industrialización sobre la base de la libre empresa. Sin petróleo no hay libertad de empresa. El consumo de petróleo aumentó en menos de 15 años en un 160%.Las grandes compañías fijaban el precio del petróleo, lo cual permitió el prodigioso crecimiento del universo industrial, el del nivel de vida y el de los ilimitados beneficios que se atribuían las compañías, sin que nadie estuviera en condiciones de pedirles cuentas. Hace menos de 50 años, las tres cuartas partes de la energía del mundo procedía del carbón y solo un 16%, del petróleo.En una fecha tan reciente como 1950, el carbón proporcionaba todavía el 60% de la energía. En los dos decenios que siguieron, el petróleo tomó su impulso, hasta superar al carbón en los años sesenta. Actualmente representa él solo los dos tercios de todo el presupuesto mundial. Ahora bien, solo queda petróleo para menos de treinta años.Ni siquiera los aumentos incesantes del precio del petróleo en los últimos años llegaron apenas a frenar el delirio del consumo y la multiplicación del uso de los hidrocarburos. Todas las grandes cuencas petrolíferas del mundo se encuentran bajo suelos que han sustituido a mares desaparecidos. En el Oriente Medio, en Africa del Norte, pero también en Texas, en California, en Venezuela, en Alaska, en Siberia. Pero no todos los petróleos tienen la misma calidad. La extracción y la producción de los llamados "pesados" son muy onerosas.Para los geólogos, y los industriales del petróleo concentran sus actividades en los campos donde puede bombearse el líquido en la superficie, por simple presión natural o por métodos calóricos o químicos. En los campos de petróleo libios, o sauditas, se llega a extraer de 12.000 a 20.000 barriles diarios, en la superficie de un pozo; mientras que en los pozos de los Estados Unidos, proporcionan, término medio, 17 barriles al día.