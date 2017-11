Los Pumas cayeron frente a Inglaterra

LONDRES, 12 (AFP-NA). - Inglaterra derrotó por 21-8 a Argentina, con la que compartirá grupo en el Mundial de rugby de Japón-2019, este sábado en test-match disputado en Twickenham, a las afueras de Londres. Nathan Hughes y Semesa Rokoduguni anotaron los dos tries de Inglaterra, antes de que Nicolás Sánchez lograra uno para los Pumas al final del partido.Esta es la cuarta victoria de Inglaterra ante Argentina en un año, contando los dos triunfos logrados en junio en el país sudamericano. El XV de la Rosa no impresionó pero comenzó con solidez su serie de partidos de la ventana de noviembre. Argentina, por su parte, no pudo llevarse un triunfo de prestigio que adorne su discreto año 2017, y tampoco dio sensación de poder sacar adelante sus próximos compromisos ante Italia e Irlanda.INGLATERRA 21 - ARGENTINA 8Arbitro: Marius van der Westhuizen (RSA).Inglaterra: Dos tries de Hughes (23) y Rokoduguni (66), una conversión de Ford (66), tres penales de Ford (7, 14, 33).Argentina: Un try de Sánchez (77), un penal de Boffelli (9).Exclusión temporal: Argentina: Tuculet (21, contacto en el aire).Inglaterra: Brown (Rokoduguni 22) - Watson, Joseph (Lozowski 62), Slade, Daly - Ford, Youngs (Care 62) - Underhill, Hughes (Simmonds 71), Robshaw - Kruis (Launchbury 57), Lawes - Cole (H. Williams 68), Hartley (cap.) (George 59), M. Vunipola (Genge 68).Tuculet - Boffelli, Moroni, González Iglesias, Moyano (Cancelliere 55) - Hernández (Sánchez 64), Landajo (Bertranou 68) - Kremer, Lezana (Macome 57), Matera - Lavanini (Senatore 68), Alemanno - Tetaz Chaparro (Pieretto 59), Creevy (cap.) (Montoya 68), García Botta (Noguera 59).HINDU EN LA URBAHindú se consagró ayer campeón del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) Top 12 al vencer en la final a Alumni por 27 a 20 en el partido disputado en el estadio de CASI. El "elefante" se había quedado con el primer tiempo con un tremendo juego y se llevó el resultado parcial por 20 a 0, y si bien Alumni intentó la remontada en el complemento, Hindú pudo alzarse con su décimo titulo.Este fue el último partido de Nicolás Fernández Miranda como DT de Hindú, junto a su hermano Juan De la Cruz, ya que el año próximo será uno de los head coach -junto a Mario Ledesma- de los Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby.