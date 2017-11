Bottas, sobre el final, pudo superar a Vettel

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) logró ayer la pole y hoy -a las 13:00 (horario argentino)- largará desde el mejor lugar en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se disputará en el autódromo "José Carlos Pace", en Interlagos.En el tradicional escenario de la populosa ciudad de Sao Paulo, el duelo de la jornada sabatina tuvo como protagonistas a los candidatos a quedarse con el subcampeonato, toda vez que el segundo lugar fue para el alemán Sebastian Vettel (Ferrari)."Es un muy buen sentimiento. Estuvo muy igualado con Seb (Vettel) durante todas las sesiones. Felizmente hice una muy buena última vuelta", declaró un exultante Bottas.Desde el tercer lugar partirá el finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) y desde el cuarto lo hará el holandés Max Verstappen (Red Bull).Entre los iberoamericanos, los mejores ubicados fueron el mexicano Sergio Pérez (Force India) y el español Fernando Alonso (McLaren), sexto y séptimo, respectivamente."Por fin entendemos lo que tenemos que hacer con el auto. Estoy muy contento con el auto y con el resultado, no esperábamos estar tan adelante", reconoció Pérez.En el caso de Alonso, se trata de su mejor posición en la temporada y en ese sentido, el bicampeón mundial no pudo ocultar su satisfacción al señalar: "Durante el año estuvimos muy limitados por el motor, que esta vez tuvo un gran rendimiento, gracias al trabajo realizado por Honda".En su última carrera frente a su público, el ídolo local Felipe Massa (Williams) fue décimo, pero la nota destacada, sin duda, fue la temprana salida de pista, que protagonizó en la Q1 el inglés Hamilton, quien hoy tendrá que comenzar la prueba desde la última posición."No sé lo que ha pasado pero tomo toda la responsabilidad. Todo ocurrió muy rápido, no pude hacer nada", comentó el frustrado Lewis a la prensa en el paddock de Interlagos.Este es el penúltimo Gran Premio de la temporada, que se estará cerrando el 26 de este mes en el majestuoso circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.