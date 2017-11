Tacural y Talleres, definen el ascenso

Hoy, en cancha de Independiente de Ataliva, se definirá el ascenso a la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. El Deportivo Tacural y Talleres de María Juana jugarán el partido revancha, desde las 18, y decisivo. En la ida, el ‘Depor’ se impuso por 2 a 1 y es por eso que la obligación de ganar la tendrán los de María Juana.El ganador de esta finalísima de la Primera B se quedará con el boleto para jugar la próxima temporada en la elite del fútbol doméstico y el perdedor jugará con Argentino Quilmes la promoción, en donde se definirá si el ‘Cervecero’ logra sostener la plaza o si dos equipos del ascenso suben a primera.La necesidad de ganar la tiene Talleres, y si lo hace por la mínima diferencia irán a la definición por penales.También habrá final en Reserva, entre el Deportivo Aldao y San Martín. Los de Angélica llegan con ventaja de un gol, tras imponerse en la ida 2 a 1.El programa, desde las 16:30 hs las Reservas: Deportivo Aldao vs. San Martín de Angélica (José Domínguez); a las 18:00 hs Deportivo Tacural vs. Talleres de María Juana (Enrique Calderón).El tercer grupo liguista también tendrá un domingo de definiciones. En la Primera C se jugarán las semifinales por el título Absoluto. En el estadio Agustín Giuliani, el Deportivo Bella Italia estará enfrentándose ante Belgrano de San Antonio. Mientras que en Santa Clara se enfrentarán Atlético Esmeralda y el Sportivo Libertad de Estación Clucellas.El programa, desde las 16 hs: Dep. Bella Italia vs. Belgrano de San Antonio (Guillermo Tartaglia), en cancha de Argentino Quilmes; Atlético Esmeralda vs. Sp. Libertad E.C. (Javier Simoncini), en cancha de Sportivo Santa Clara.