Para Gioja, "los trapos se lavan adentro..."

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, se refirió ayer al cruce de acusaciones que generó la detención del exministro de Planificación Julio de Vido y subrayó que "los trapos se lavan adentro" para "no ser parte del circo" que el Gobierno "quiere montar"."Con compañeros no se discute en medios de difusión. Los trapos se lavan adentro, tenemos que tener ese grado de solidaridad para hacerlo así. Obviamente puede haber diferencias, pero hay que discutirlas adentro y no para que sean parte del circo que quieren montar y montan día a día", sostuvo el diputado nacional.De esa manera, el exgobernador de San Juan se expresó respecto a las cartas públicas que escribió De Vido desde la cárcel de Marcos Paz y las duras críticas que lanzó la semana pasada el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien acusó a los dirigentes del PJ de "hacerse los pelotudos".En diálogo con Radio 10, Gioja se quejó de que "hoy se usan a los medios masivos y la propaganda para estigmatizar, quemar tipos, hacer shows mediáticos con compañeros"."Son compañeros que son todos inocentes, porque no hay nada probado. Recién les han tomado indagatoria el otro día. Desde el punto de vista del procedimiento judicial es absolutamente parcial", manifestó, en alusión a De Vido y el exvicepresidente Amado Boudou.Tras subrayar las situaciones de los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, involucrados en la filtración de los "Paradise Papers", el sanjuanino advirtió: "No hay igual vara, hay intencionalidad. Esto es lo que quieren tapar con lo otro. Así que hacerle el juego al adversario no".Consultado sobre si puede ir a visitar a De Vido al penal de Marcos Paz, tal como hará el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, el diputado nacional afirmó: "No tengo ningún problema, pero no en el marco que quiere la prensa de hacer leña de un árbol que cree que está caído. Un sector de la prensa tomar esto para marcar diferencias con otros compañeros"."Solidariamente sirve mucho ir a visitar a compañeros que están privados de la libertad. Es un gesto de muchísima solidaridad", añadió.Finalmente, el presidente del Consejo Nacional del PJ se refirió al momento que vive el peronismo: "Nunca ha sido fácil para el peronismo, mucho menos ahora. Estamos convencidos de que con mucho esfuerzo, prudencia, poco sectarismo y poniendo todos lo que tengamos que poner vamos a salir adelante".