Apuran la elección del Defensor del Pueblo

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El oficialismo intentará someter a votación del Senado el próximo miércoles la terna de candidatos a Defensor del Pueblo con el fin de apurar la elección y evitar el riesgo de quedarse fuera de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).La terna de candidatos a ocupar ese cargo, que se encuentra vacante desde 2009, quedó conformada por los peronistas Jorge Sarghini y Humberto Roggero y el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.De acuerdo a la ley que creó el cargo, el Defensor del Pueblo de la Nación necesita la aprobación de los dos tercios de cada Cámara del Congreso para ser designado y cuando hay más de un candidato deben realizarse votaciones sucesivas hasta que uno reúna esa mayoría.El próximo miércoles el Senado tendrá una sesión ordinaria y Cambiemos quiere poner a votación esa terna de aspirantes con el objetivo de que salgan de allí los dos nombres más votados, entre quienes deberá definirse luego el cargo, cuando alguno sea aprobado por los dos tercios.Si bien ninguno reúne todavía ese nivel de consenso, Cambiemos quiere empezar a votar para que la lista se vaya achicando y que la designación se produzca lo más rápido posible, porque la vacancia de ese cargo, sin titular desde 2009, puede influir sobre otros temas que preocupan al Gobierno.El Defensor del Pueblo de la Nación es una institución autónoma dedicada a la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional ante actos u omisiones de la administración gubernamental, lo que la hace ser observada por organismos como la ONU.En ese ámbito, la Argentina tiene una calificación elevada por la actuación del Defensor del Pueblo como institución, pero la prolongada vacancia del cargo (el último en ocuparlo fue Eduardo Mondino, que renunció en 2009) amenaza ese status y podría recibir antes de fin de mes una mala nota de Naciones Unidas.La preocupación del Gobierno es que si eso ocurre el país no podrá ingresar a la OCDE, un objetivo que obsesiona a la Casa Rosada desde que la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.La semana pasada la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo eligió por mayoría la terna integrada por Sarghini, Roggero y Amor, surgida de una lista de 20 candidatos, y la senadora de Cambiemos y presidenta del cuerpo, Marta Varela, justificó la velocidad que comenzó a darle a la elección."Para el 26 de este mes hay una reunión en la ONU donde es fundamental que la Argentina tenga una institución con categoría A, rango que hoy posee la Defensoría y que corre peligro sin un titular al frente de dicha institución. Si eso pasa, la Argentina no podrá ingresar a la OCDE y este un costo que, simplemente, no podemos arriesgarnos a tomar", advirtió.En esa reunión de comisión, el kirchnerismo propuso una terna opcional conformada por el diputado del Movimiento Evita Remo Carlotto, la senadora del Interbloque Federal Liliana Negre de Alonso y la exlegisladora porteña María José Lubertino.Sin embargo, al tratarse de una propuesta de minoría no llegaría a ser votada en el recinto del Senado, donde se someterá a discusión la terna consensuada por el oficialismo, el massismo y parte del PJ y que integran Sarghini, Roggero y Amor.Sarghini, propuesto por el massismo, fue ministro de Economía bonaerense de los exgobernadores Eduardo Duhalde y Felipe Solá y actualmente es diputado provincial por del Frente Renovador.La candidatura de Amor, que es actualmente el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), es impulsada por el senador nacional por Salta del PJ- FPV Rodolfo Urtubey.Roggero fue presidente del bloque justicialista de diputados nacionales durante el menemismo y su nombre fue propuesto a la comisión por el jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto (Río Negro).El último en ocupar ese cargo fue el peronista cordobés Eduardo Mondino, que renunció en 2009 para ser candidato a legislador y, tras ello, la administración kirchnerista no propuso a otra persona como defensor.