Periodista se drogó durante 10 años

Lo traído a la superficie muestra una entrevista entre Levinas y el escritor Enrique Symns, donde al periodista de diario Clarín le preguntan si consumió cocaína. " Me hizo pelota 10 años", reconoció Levinas, quien además agregó "me hizo conocer límites que sino no hubiera conocido... Empecé con León Gieco, terminé con Charly García".

MENTIRA DESCHAVADA

El testimonio cobra notoriedad debido a que el propio Levinas, en una pelea con Graña, había negado haber consumido la droga en sus años de juventud.

UN "MERQUERO"

Se recuerda que Rolando Graña había revelado en una nota en Revista Panamá, que Gabriel Levinas "era un merquero" y desató el escándalo.

REDACCION TOMADA POR LA "COCA"

"Les vendía cocaína 'el Pelado' Cordera. Levinas era un soberano merquero. Yo huí espantado. La Redacción estaba tomada por la cocaína. Además cuando empecé a ver las cosas que publicaban…", afirmó Graña acerca de la Revista El Porteño.