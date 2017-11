Lifschitz aseguró que se mantiene "firme" el reclamo por el pago de la deuda de Nación”

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, brindó una conferencia de prensa este viernes en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en la ciudad de Rosario y se refirió a varios temas de agenda.Lifschitz habló sobre la reunión de gobernadores que tuvo lugar este jueves en la ciudad de Buenos Aires junto al presidente Mauricio Macri. “Recibimos la propuesta en relación a los fondos de coparticipación, a los impuestos y a metas fiscales, todos temas sobre los cuales veníamos conversando, pero que le conocimos la letra fina, así que nos vamos a tomar unos días para analizarlo en profundidad porque cada uno de los puntos tienen múltiples implicancias sobre las economías de las provincias”, afirmó el gobernador y agregó: “Queremos ser muy prudentes antes de emitir una opinión".El gobernador aclaró que “más allá de todo este debate, desde Santa Fe mantenemos firme nuestro reclamo respecto del pago de la deuda, creemos que eso no es negociable y no puede entrar en ningún acuerdo”.Respecto de las propuestas que se conocieron este jueves, Lifschitz expresó: “En líneas generales compartimos varios objetivos planteados por el presidente: reducir el déficit fiscal nacional a 3,2 del Producto Bruto, el esfuerzo compartido para reducir el déficit y para no gastar más de lo que recaudamos por vía tributaria, reducir impactos tributarios sobre sectores productivos, sobre todo los llamados impuestos en cadena o impuestos distorsivos” (impuesto al cheque a nivel nacional y alícuotas de ingresos brutos a nivel provincial).“Deberían hacerse de manera gradual en la medida en que el gobierno nacional compense a las provincias con recursos adicionales y en la medida también que tengamos la certeza de que esa disminución vaya realmente a inversiones productivas y no termine en los bolsillos de los empresarios en los circuitos financieros como ha ocurrido en otros momentos de la Argentina”, sostuvo.“Nosotros no queremos resignar la potestad tributaria que tenemos las provincias; una cosa es que podamos acordar criterios generales y otra cosa, que nos den una receta y nos digan cómo se tienen que bajar los impuestos años tras años y cuándo tiene que haber sellos y cuándo ingresos brutos para unos y para otros. Esto es parte de la competencia de las provincias en un país federal”, aclaró el gobernador.“Santa Fe no está lejos de los objetivos planteados a nivel nacional porque es la única provincia de las grandes que no tiene gravado con ingresos brutos al sistema agropecuario y que tiene gravado por ingresos brutos a la industria con el 0,5% solamente al sector que factura más de 150 millones de pesos, así que todo el sector Pyme está exento”, detalló.“Nuestra preocupación no es que no podamos cumplir esas pautas sino que quedemos condicionados en el futuro, o perdamos recursos de coparticipación. Una cosa es una adhesión voluntaria y otra una compulsiva con penalidades por no cumplir con esos objetivos”, especificó Lifschitz.El mandatario provincial también adelantó que “el próximo jueves habrá una reunión de todos los gobernadores con los ministros responsables de seguir adelante con este acuerdo y seguramente allí habrá oportunidad de exponer con más claridad las posiciones de cada una de las provincias”.HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL ATENTADO EN NUEVA YORKAl comenzar la conferencia, el gobernador detalló su estadía en Estados Unidos, donde acompañó a los familiares de las víctimas del atentado en Nueva York que dejó como saldo cinco rosarinos muertos y uno herido. También, junto al presidente Mauricio Macri, participó del homenaje que se realizó en el lugar de la tragedia. En este sentido, el mandatario destacó el apoyo del consulado Argentino “que acompañó desde el primer momento y de manera sostenida a los familiares”.