Atlético, jugando mal sacó un punto

Atlético de Rafaela y Almagro empataron 1 a 1 en el Monumental de barrio Alberdi. El empate deja sabor a poco en la ‘Crema’, que necesitaba el triunfo para ratificar lo bueno que había realizado en Tucumán y mantener encendida la ilusión de pelear por el ascenso a la Superliga. ¡Qué lejos está Atlético!.Lo de anoche, sobre todo lo del primer tiempo, fue muy pobre, de lo peor en las ocho fechas que disputó hasta aquí el conjunto de Lucas Bovaglio en el actual torneo de la B Nacional. Apenas unos atropellos en el complemento, en el inicio, en esos primeros 15 minutos en donde pudo igualar el marcador por intermedio de Jorge Velázquez y no mucho más. Nada más. Ni con dos hombres de más pudo generar peligro en el arco rival y el ‘Tricolor’, que hizo lo que quiso en Alberdi, le perdonó la vida en el primer tiempo y en el complemento, a raíz de las expulsiones, se dedicó a sostener el resultado.Atlético nunca pudo asumir el protagonismo, no pudo con sus propias limitaciones y la visita, pudo desplegar su juego.En los primeros 45 el elenco albiceleste prácticamente no generó situaciones de gol, alguna que otra pelota detenida, más una llegada al fondo de Albertengo con centro que sacaron sobre la línea…. El equipo de los dirigidos por Alfredo Grelak presionó y ganó bien el mediocampo y desnudó las falencias del local, que perdió las marcas en la zona de volantes, y sufrió mucho en el escalonamiento defensivo. El protagonismo lo tuvo Almagro.En el inicio del complemento Atlético pareció meterse en partido. Una buena pelota recuperada por Pittinari, con un desborde por la derecha de Albertengo para asistir a Velázquez que ingresó sólo por el medio del arco y definió para poner el empate y meter a la ‘Crema’ nuevamente en partido. Y todo quedó ahí, con el correr de los minutos se fue diluyendo y más allá de las expulsiones, primero de Matías Di Benedetto, tras una terrible patada al uruguayo Emiliano Romero (que en principio sería un fuerte golpe) y luego la de Alan Bonansea, por doble amarilla, Atlético careció de claridad e ideas para llegar a fondo y generar alguna situación de riesgo en el arco de Limousin.Atlético no le encontró nunca la vuelta al partido, a pesar de terminar con diferencia numérica, volvió a mostrar un flojo funcionamiento colectivo, e incluso lo pudo perder de no ser por el cabezazo que estrelló en el travesaño Bonansea, antes de ver la roja. El equipo de Lucas Bovaglio sigue en deuda con su gente, sigue en deuda consigo mismo. Tendrá que trabajar y mejorar mucho en la semana para ir a Córdoba en busca de la recuperación futbolística, y anímica, después de la pobre imagen que dejó en casa.