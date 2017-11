Rafaela presente en feria internacional de China

La Municipalidad de Rafaela y la Cámara de Comercio Exterior (CaCEx) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), están presentes con un stand en la feria CLAC EXP (China – Latin America and de Caribbean International Exposition), en la ciudad de Zhuhai, ubicada en el sur del país asiático.“Es la primera vez que de manera institucional tenemos un stand propio en China” manifestó Emiliana Hidalgo, quien se encuentra en aquel país realizando un estudio de posgrado y a la vez generando vínculos entre la ciudad de Rafaela y mercados extranjeros para profundizar el proceso de internacionalización de nuestra ciudad.En el stand, en el que se refleja el vínculo público privado en pos de fortalecer el desarrollo económico rafaelino, se encuentra disponible material informativo y de contacto de empresas de la ciudad interesadas en establecer negocios e intercambios con China, principalmente en los rubros alimenticio (carnes, lácteos), metalmecánico (como autopartes).La participación de nuestra ciudad en esta feria es una puerta hacia nuevos mercados, hacia posibilidades traducibles en mayor productividad y empleo para las empresas locales.Cabe recordar que Emiliana Hidalgo, quien se desempeñaba en la Municipalidad de Rafaela como coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, desde el mes de septiembre está realizando la Maestría en Cooperación Económica Internacional en University of International Business and Economics –UIBE- en Beijing, a través del Programa de Becas YES CHINA, siendo la única representante de Argentina en este programa.(En la foto están el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela, Edmundo López, el director ejecutivo de CEPLEC (Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos con China), Diego Mazzocone, y Emiliana Hidalgo).