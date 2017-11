El lunes comienza la obra de entubado en avenida Maggi

La Municipalidad de Rafaela informó que el próximo lunes 13 de noviembre comenzarán las tareas de entubado en el lado norte de avenida Gabriel Maggi, entre calle Rodríguez y bulevar Lehmann. Esta obra complementa a la pavimentación de la avenida que se está llevando a cabo actualmente."Es la continuidad de la obra de pavimentación de Gabriel Maggi, donde en ese sector estaba faltando seguir con el entubado que viene desde Tucumán y las vías del ferrocarril y la descarga a lo que es el Canal Norte lógicamente. Estaba faltando ahora el sector entre Santiago Rodríguez y el Bv Lehmann, unos 250 metros aproximadamente" , le dijo a LA OPINION el secretario de Obras del Municipio, Luis Ambort sobre esta obra que fue muy pedida por los vecinos del sector.Además, vale aclarar que a partir de la próxima semana la calzada se encontrará reducida en dicho sector por lo que se solicita a la ciudadanía circular con precaución para evitar accidentes.En tanto, el ingeniero explicó que "el tipo de desagüe que se realizará en el lugar es una doble cañería de tubo de hormigón, con diámetros de 1,10 y 1,50 mts. Serán dos diámetros con tubos de hormigón y eso contribuye a lo que son las mejoras de drenaje", dijo al respecto.Este tipo de mejoras llevará un importante beneficio a los barrios San José y Barranquitas.En tanto, se estima que el plazo de ejecución de esta obra serán unos dos meses. Los responsables no quieren hablar puntualmente de días, teniendo en cuenta la participación del tiempo, que siempre es un factor que influye. "Por las lluvias a veces no se puede trabajar por dos o tres días, pero el tiempo estipulado es de 60 días aproximadamente".Recordemos que los materiales utilizados para este tipo de obras son financiados a través de PROMEBA, mientras que todo lo que es mano de obra, lo que es en Gabriel Maggi, con la parte de iluminación, desagüe, pavimento corre por parte de la Municipalidad.La obra de pavimentación de avenida Gabriel Maggi en el tramo comprendido entre bulevar Lehmann y avenida Italia, la cual se realiza a través de personal de obras viales, sigue con un buen grado de avance. Las tareas consisten en realizar un pavimento de hormigón de 18 centímetros de espesor con cordones integrales, juntas y pasadores, sobre base de suelo cal, y subrasante compactada. "Los trabajos de pavimentación están un 85% avanzados. Quedan los 250 metros que mencionaba, pero el inconveniente ahí es el desvío de los camiones de tránsito pesado. Queda buscar alguna alternativa que no genere inconveniente en otro lugar, hacer pasar los camiones por otro lugar y estamos buscando esa alternativa. Estamos viendo cómo avanza el desvío de corrimiento de tránsito pesado para ver cómo avanza y si en algún momento podemos utilizar ese desvío", dijo Ambort al respecto.