Fuerte choque de camiones en ruta 34

Cerca de las 7:30 de la mañana de ayer, se produjo una fuerte colisión entre dos camiones en intersección de la ruta nacional 34 y calle 17 de Septiembre de nuestra ciudad.Por causas que son materia de pericias, el siniestro vial, que afortunadamente no dejó heridos sino sólo daños materiales, se produjo entre un camión Fiat Iveco y otro Mercedes Benz que según testigos habrían circulado en la misma dirección.Al parecer, al llegar a la citada esquina semaforizada, el camión Iveco habría aminorado la marcha sin que esta maniobra sea advertida por quien iba detrás, el camión Mercedes Benz, que terminó embistiendo al Iveco.Actuó en el lugar personal policial y de Gendarmería Nacional.Otro accidente de tránsito se produjo en la Ruta 34 a la altura del km 229.Fueron partes del mismo una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 36 años quien iba acompañado por un joven de 25 y un peatón de 23 años.A raíz de dicho suceso el joven de 23 años resultó con lesiones de carácter graves siendo trasladado al nosocomio local.Intervino personal policial de Comisaría Nº 13.Siendo las 22:15 de la noche del jueves, otro accidente tuvo lugar en la ruta 70 km 85, a la altura de Roca.Fue única parte del mismo una motocicleta Honda CBR 600 de color rojo, al comando de Sebastián Gramaglia, de 37 años, oriundo de la localidad de Ramona, quien se conducía de este a oeste.Aparentemente, por estar la ruta en mal estado o por una maniobra de sobrepaso -se desconoce-, el motociclista perdió el control del birrodado finalizando su recorrido sobre la cuneta sur.Afortunadamente el motociclista no presentó lesiones, por lo que no se llamó al servicio de emergencias.Actuó en el lugar personal policial de comisaría 15ª.Personal policial de Destacamento Nº 6 de barrio Acapulco de Josefina, tomó conocimiento de una colisión ocurrida en intersección de calles 5 y 18 de esa localidad.Fueron partícipes una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, 110 c.c., conducida por un joven de 22 años, quien iba acompañado por una joven de 18 años y un automóvil marca Ford, modelo Focus.En el lugar se hizo presente personal de Emergencias Cruz Verde, quienes trasladaron a las vÍctimas hacia el nosocomio de la ciudad de San Francisco, donde les dictaminaron lesiones de carácter leves a ambos.En tanto, en jurisdicción de la ciudad de Sunchales, ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de calles Crespo y su similar Alem.Fueron protagonistas una camioneta marca Peugeot modelo Partner guiada por un hombre de 54 años y una motocicleta marca Zanella modelo ZB al mando de la persona de una mujer de 46 años.A raíz de dicho suceso resultó con lesiones de carácter graves en su humanidad la conductora del vehículo de menor porte. Actuó personal policial de Comisaría Nº 3 de Sunchales.