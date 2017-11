En búsqueda de la cultura del encuentro

El Concejo Municipal recibió ayer a integrantes de la Comisión de "Justicia y Paz" para analizar un documento elaborado por los Obispos de la Región del Litoral denominado "Erradicar la pobreza y lograr el desarrollo integral de todos".En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Alejandro Bonet (ex concejal y miembro de la Comisión que participó del encuentro), comentó que "este documento surge a causa de la visita pastoral de los Obispos que hicieron a Rafaela en el mes de septiembre, que se concretó en el CCIRR. Los integrantes de la CGT elaboraron un documento en donde dan su mirada sobre la situación del país y el Presidente del CCIRR lo recepcionó con mucho respeto y se dio un diálogo muy interesante. También participaron el sector judicial y el político. Luego del encuentro, Monseñor Arancedo, impactado por la dinámica que se había dado, propone darle respuesta a ese documento y le encomienda al Obispo local, Monseñor Fernández, que lo haga junto con la Comisión de Justicia y Paz y ACDE (Asociación Cristiana de Dirigente de Empresas). De ahí salió este documento, que es una invitación a unpara profundizar un documento -que tiene una riqueza extraordinaria - que nos dejó Monseñor Bergoglio en 2010".En referencia a ese documento, Bonet indicó que "allí él hace una síntesis recapituladora de todos sus magisterios en Argentina hasta que fue electo Papa. Nos parecía que ese documento toca el problema de raíz que tiene la Argentina: haber crecido en los 200 años en una cultura de la confrontación y él propone transformarla en una cultura del encuentro. Para ello, propone 4 principios, que luego lo lleva a su Pontificado: que 'el tiempo es superior al espacio', 'la unidad prevalece sobre el conflicto', 'la realidad es más importante que la idea' y 'el todo es superior a la parte'. En principio, parecen abstractos, pero después nos damos cuenta que tiene incidencia directa en la realidad cotidiana que vivimos. Es muy iluminador, para ayudarnos a los argentinos a dar un paso de madurez, en un contexto político como el que vivimos, y a eso estamos invitando: a dialogar a fondo a la luz de este aporte que nos dejó Bergoglio cuando era Arzobispo de Buenos Aires"."La recepción de los concejales fue sumamente positiva y ellos reconocían la necesidad que se tiene de esta ocasión de encuentro", comentó. De hecho, indicó que inicialmente se iba a concretar antes de las elecciones, pero entendían que era más oportuno hacerlo después."Hemos visitado al Poder Judicial (le destacamos que esto no era político partidario), al CCIRR y a la CGT. En todos los casos nos dijeron que no podían participar de manera institucional, pero que sí podrían participar de manera individual. Iremos el martes a llevar la invitación al Consejo Consultivo y enviamos la invitación a las Universidades, a los Colegios y las parroquias", completó.