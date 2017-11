CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:¡Qué grandes manos abuelita!... Decía una Caperucita Roja asustada en el viejo cuento europeo.Por este medio que siempre me dio lugar publiqué varias cartas sobre la inacción jurídico-policial, lo cual me ocasionó dificultades, denuncias y críticas anónimas. Hoy que parecen acelerarse causas y persecuciones políticas, es muy taxativo como se persigue a la oposición. Cuando en stato quo, que en idioma jurídico es el estado determinado de cosas, justamente tendría que ser para todos los casos igual.Los ciudadanos que aportamos 64 impuestos, mientras que en otros países como EE.UU. sólo se tributan 4, pedimos a los jueces y fiscales que no firmen para liberar a criminales como Echegaray y otros. Que actúen contra los crímenes cobardes.El abandono de adultos mayores en ghetos que son geriátricos fuera de la ley. En esta nueva Argentina con mucho de incierto y miedo. El lobo que es el poder se comió a la abuela, la República, a Caperucita, que es el pueblo complaciente y sumiso.Y por último a una Justicia que tendría que ser ciega e igual para todos.