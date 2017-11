Los 60 años de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En parte de prensa difundido ayer por el Consejo de Administración se recordó que la Cooperativa de Agua Potable cumple 60 años y esta ocasión es una buena oportunidad para recordar su historia, sus logros y sobre todo, a las mujeres y hombres que pusieron el cuerpo durante seis décadas para dar vida a una entidad creada para mejorar la calidad de vida de todos los sunchalenses.

Repasando la historia, es posible recordar que nació el 11 de noviembre de 1957 bajo la denominación de "Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos de Sunchales" y su objetivo social principal fue:

a- Proveer energía eléctrica destinada al servicio particular y público, a cuyo efecto podía alquilarla o generarla, introducirla, transportarla, transformarla y distribuirla.

b- Prestar otros servicios como el de producción de hielo, cámara frigorífica, aguas corrientes, etc., a cuyos efectos se autorizaba realizar las construcciones e instalaciones necesarias.

c- Proveer materiales útiles y enseres para toda clase de instalaciones eléctricas y de los demás servicios pudiendo incluso crear la sección consumo.

De esta forma, la Cooperativa continuó operando hasta el año 1979, donde por necesidades puntuales en materia de aprovisionamiento de agua potable, debía transformar no solo su denominación sino también su objeto social y con ello, comenzar a transitar un nuevo camino, asumiendo las responsabilidades que implicaba por entonces semejante desafío.

Así fue como mediante el acta del Consejo de Administración de fecha 7/02/1980, comienza sus actividades como "Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Sunchales Limitada". En ese entonces, se eligió continuar con el modelo cooperativo porque era considerado el más adecuado, teniendo en cuenta que la gente se unió para satisfacer una necesidad común.

En la actualidad, la Cooperativa ha evolucionado y se destaca además de la captación, producción y distribución de agua en la ciudad de Sunchales, por el aprovisionamiento especial por acueducto a la industria, el servicio en la localidad de Lehmann, la guarda de la red de gas natural -de la cual fue iniciadora y constructora-, obras sanitarias y el envasado de agua con su marca “Mineralia”.

Además, a través de la participación en el Consejo de Administración de la Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Limitada, se trabaja en estrecha colaboración con todo el quehacer de la entidad rectora del Movimiento Cooperativo de Sunchales.

En consonancia con esta fecha, los miembros de la entidad envían un especial agradecimiento al personal, a los colaboradores externos, proveedores, autoridades públicas y privadas, medios de comunicación, integrantes de los Consejos de Administración y a la comunidad toda por el acompañamiento puesto de manifiesto en estos fructíferos primeros 60 años de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.