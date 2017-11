Recolección EspecialLa Municipalidad de Rafaela organiza en la ciudad el servicio de recolección de residuos de patio, que brinda a los vecinos la posibilidad de disponer los desechos provenientes de la limpieza de casas de familias, comercios, instituciones, industrias y lotes.Este fin de semana deberán sacar los residuos los vecinos correspondientes al sector 2 de la ciudad, integrado por los barrios Los Nogales, San Martín, Jardín, Juan de Garay, Amancay, 17 de Octubre, Antártida Argentina, Ilolay y Loteo Centenario.Corte de la EPELa EPE informa que mañana, domingo 12 de noviembre, se interrumpirá el suministro de energía eléctrica de 7:00 a 11:00 entre las calles Bv. Santa Fe, Av. Aristóbulo del Valle, Dorrego y Constitución; como así también entre Bv. Santa Fe, Necochea, Rubén Darío y Dorrego.Por otra parte, ese mismo día, pero entre las 7:30 a 11:00, el cese del suministro se dará en el área comprendida por las calles Agustín Alvarez, Brown, Tucumán y Güemes; como así también entre Uruguay, Brown, Güemes y Alvear; y entre Agustín Alvarez, Alem, Alvear y Bv. Lehmann.El PVM se trasladaal barrio Martín FierroEl Punto Verde Móvil se ubicará el martes 14 y el jueves 16 de noviembre en barrio Martín Fierro, frente a la vecinal sita en Mainardi 1905. Allí atenderá en el horario de 8 a 12. En tanto que el miércoles 15 de noviembre no se brindará el servicio con motivo del feriado provincial por la Fundación de Santa Fe.Este dispositivo permite disponer en forma segura aquellos residuos que no podemos sacar con la recolección domiciliaria ni con la de patios, ya que pueden causar riesgos para la salud de los ciudadanos o el ambiente.El Quirófano Móvilen barrio AmancayEl Quirófano Móvil Municipal se ubicará desde el lunes 13 al viernes 17 de noviembre en el barrio Amancay, frente a la vecinal sita en Martín Oliver 1206, donde atenderá en el horario de 7 a 13. Es importante aclarar que el miércoles 15 de noviembre no se brindará el servicio con motivo del feriado provincial por la Fundación de Santa Fe.Todos los interesados tendrán la posibilidad de recibir el servicio gratuito de castración para perros y gatos, tanto machos como hembras mayores a seis meses en ayunas, lo más cerca posible de su domicilio.Omnibus Sanitariovisitará el 2 de AbrilEl Omnibus Sanitario Municipal se ubica la próxima semana en el barrio 2 de Abril, donde ofrecerá los servicios de ecografías gratuitas de tipo obstétricas, abdominales, renovesicales, ginecológicas y transvaginales. Las mismas pueden realizarse los días lunes 13 y jueves 16 de noviembre, en el horario de 8 a 12.Quienes deseen hacerse alguno de estos estudios, deben acercarse a la vecinal (J. Cortazar 2480), desde las 7:30, para reservar el turno. Es importante aclarar que todas las ecografías son con pedido médico.