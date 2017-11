Saglione: "la gran ganadora es la Provincia de Buenos Aires"

El presidente Mauricio Macri propuso a los gobernadores avanzar en nuevo pacto fiscal que permita cerrar litigios cruzados entre Nación y provincias por el tema de la coparticipación. Esta propuesta contempla modificar la masa coparticipable, ajustar el gasto en todos los niveles del Estado y reducir gradualmente impuestos provinciales como Ingresos Brutos.El ministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione, consideró que Santa Fe "no perdería recursos nacionales durante el año que viene", pero admitió que "bajaría la recaudación provincial en desmedro de otras provincias". Además admitió que "Buenos Aires es la más beneficiada"."Claramente Buenos Aires es la gran ganadora porque reunirá 20 mil millones de pesos adicionales", dijo.En declaraciones a LT8 de Rosario, el funcionario provincial afirmó que Santa Fe "no perdería montos en 2018. Sí perderíamos automaticidad en el esquema de reparto. La propuesta avanza sobre elementos de las políticas tributarias de las provincias. Eso sí significaría una menor recaudación de recursos propios por partes de las jurisdicciones provinciales"."De acuerdo a la primera mirada que hicimos del acuerdo, no estaríamos perdiendo recursos durante el 2018. Sí estaría ganando, y mucho, la provincia de Buenos Aires. Básicamente estaríamos perdiendo recaudación por la disminución de Ingresos Brutos", expresó Saglione.El funcionario agregó que al revisar el esquema de alícuotas que propone Nación, "Santa Fe no estaba demasiado alejada de lo que se pide. Ahí hay otra situación heterogénea entre las distintas jurisdicciones. El punto de partida de cada una de las provincias es diferente. (Fuente: La Capital de Rosario)