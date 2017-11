Pichetto visitará a De Vido en prisión

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Dirigentes peronistas cuestionaron ayer a la expresidenta Cristina Kirchner por haber evitado defender a su exministro de Planificación Julio de Vido y en este contexto, el senador Miguel Pichetto dijo que irá a visitarlo a la cárcel.Luego de que la expresidenta y senadora electa fuera consultada por la situación de De Vido y respondiera que ella "no" pone "las manos en el fuego por nadie", los cuestionamientos a su actitud comenzaron a multiplicarse. El primero fue el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien evitó nombrar a la exmandataria pero apuntó contra todo el partido, y ahora le siguieron Pichetto y el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien dijo que Cristina Kirchner "estaba en 10 (puntos) y hoy está en 8 porque no puso ninguna de las dos manos en el fuego".Pichetto criticó primero a la expresidenta y luego al bloque de diputados del Frente para la Victoria por no haber defendido al exministro antes de que se aprobara el desafuero y afirmó: "Voy a ir a visitar a De Vido. La gente que está en la cárcel está en una situación de desgracia y uno tiene que tener una mirada de solidaridad y mantener actitudes".El jefe de la bancada de senadores del PJ-FPV recordó que De Vido "fue un hombre que estuvo 30 años al lado de Néstor (Kirchner) y Cristina" y consideró que por esa razón "merecía, como mínimo, el beneficio de la duda" por parte de la expresidenta.