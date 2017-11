La suba de la Tasa sería de un 20% para el primer semestre del 2018

Ayer, la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización, Marcela Basano, el fiscal municipal Daniel Galloppo y el coordinador del área de Finanzas de la Municipalidad, Edelmiro Fassi, concurrieron al Concejo Municipal para brindar precisiones acerca del proyecto de Ordenanza Tributaria, tal como sucede todos los años en esta instancia.

“Fue una conversación muy productiva”, señaló Basano. “Pudimos evacuar las dudas planteadas por los concejales y, además, hablar sobre otros temas no planteados inicialmente en el listado del preguntas”, agregó.

Cabe recordar que la Tributaria es una Ordenanza que engloba los tributos municipales (Tasa, Derecho de Registro, Inspección e Higiene, Derecho de Cementerio, etc. -no incluye multas-). Los tributos municipales se calculan a partir de las denominadas UCM (Unidad de Cuenta Municipal) que desde hace tiempo están fijadas en un peso. “Pero a partir de ahora proponemos una manera distinta, innovadora para nuestra ciudad, que es determinar la UCM en función de parámetros que tiene un alto grado de incidencia en los costos que debe afrontar la Municipalidad para su funcionamiento”, aclaró Bassano.

“Proponemos que la UCM se calcule a partir de los aumentos salariales del personal municipal, las variaciones de precios del gasoil grado 2 y el índice de precios mayoristas”, precisó la funcionaria. “Se trata de tres parámetros absolutamente transparentes y constatables, ya que son publicados periódicamente y están al alcance de cualquier persona”, observó.

“Esperamos que este modo de medir la UCM para determinar las variaciones de importes de los tributos municipales alivie la discusión política que se da año tras año en torno de este tema, porque aporta un componente técnico y fundamentado para determinar los incrementos”, sostuvo Basano.

Por su parte, Edelmiro Fassi, encargado del área de Finanzas del Municipio, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que "le mostramos a los concejales qué hubiera pasado si hubiéramos aplicado esta fórmula en 2014, 2015 y 2016. Y en realidad, hubiera aumentado más la tasa de lo que aumentó, porque hubo devaluaciones, la inflación fue más alta. También comparamos con el índice congreso que fue el que más se difundió en los últimos años. Con eso también la tasa hubiera quedado más abajo".

La primera aplicación de la fórmula polinómica es la que genera alguna duda. Es que se tomarían los datos oficiales desde enero hasta octubre. Hasta ahora, solo están publicados los datos de septiembre. Con esos 9 meses, la Tasa (como el resto de todos los derechos, sisas, etc) aumentarían el primer semestre un 20.20%. Y en el segundo semestre (julio-diciembre de 2018), se aplicarán los datos tomados desde noviembre de 2017 hasta abril del año que viene. Allí tendrá un fuerte peso la pauta salarial que se termine acordando en las paritarias con los empleados municipales. "Falta agregar un mes, pero no debería haber una variación mucho mayor. Lo que podría intervenir es el aumento del gasoil", comentó Fassi.

Tanto Basano como Fassi coincidieron en que los concejales se mostraron conformes con la idea de aplicar una fórmula polinómica: "todos entienden que las variables son las correctas", dijeron. La duda que les quedaba a alguno es el cómo aplicarlo, porque dudan sobre una posible doble imposición. Es que entienden que la tasa aumentó en 2017 en función de las expectativas inflacionarias y ahora se haría sobre la inflación efectiva que tuvo el presente año. "Nosotros entendemos que no hay doble imposición", dijo Fassi a Radio Galena. Y aclaró: "el tema que quedó por discutir es desde cuando se arranca. Pero el sistema fue bien recibido y que va a quedar consolidado. Quizás, con alguna modificación".

"No sabemos qué es lo que va a pasar con la inflación en 2018. De hecho, el Gobierno había estimado una inflación del 17% y fue superada", agregó.

"Tanto Ejecutivo como Concejo nos merecemos una instancia de control y de diálogo. Esto no puede ser tomado intempestivamente. Obviamente, trataremos de que al ciudadano no le toque un gran aumento de tributos. Tendremos que ir viéndolo momento a momento", dijo Fassi.

El modelo fue tomado de Venado Tuerto, que tiene un mecanismo con los mismos indicadores. "Si bien trajo este mismo análisis al principio, después ya perdió importancia porque no se producen cambios muy grandes", agregó Fassi.



¿UN FIJO Y LA FORMULA?

Una de las alternativas que también se barajan es aumentar, en esta primera instancia, un fijo para el primer semestre y aplicar desde el segundo, la fórmula polinómica. Algo similar habían propuesto el oficialismo en el Concejo Municipal el año pasado, antes de debatir la Tributaria 2017. "Es una alternativa. Los concejales lo están evaluando. Hay que tener en cuenta también que el Presupuesto están hecho con estos parámetros de incremento. Si se reducen los ingresos, habrá que cambiar las partidas asignadas", replicó Fassi.