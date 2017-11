"Los motores de la economía son las pequeñas y medianas empresas"

Se llevó a cabo ayer una jornada especial sobre la nuevaLey de apoyo al capital emprendedor, las Sociedades por Acciones Simplificadas y otras novedades sobre este tema que ha ido ganando espacios en la agenda de los emprendedores.La misma estuvo encabezada por el Dr. Daniel Roque Vítolo Abogado, profesor de la UBA y que viene llevando adelante charlas y conferencias sobre esta cuestión. Además, estuvo acompañado por el Dr. Marcelo Barreiro, abogado y presidente del Instituto Argentino de Derecho Comercial, el Dr. Gustavo Cultraro, abogado y presidente del Instituto de Derecho Comercial de la Asociación de Abogados de B.A. (AABA), y la Dra. Silvia Gómez Bausela.El encuentro se llevó a cabo en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), donde se expusieron diferentes esquemas jurídicos, financieros y laborales que abordan las nuevas figuras planteadas a nivel nacional, y cómo se trata en la Provincia de Santa Fe."Para nosotros este tema tiene una trascendencia enorme. Hace mucho tiempo que estamos pidiendo un esfuerzo desde el punto de vista legislativo para darle a las pequeñas y medianas empresas algunas estructuras jurídicas más estables para poder funcionar. Lo que ocurre muchas veces es que las pequeñas o medianas empresas no quieren a nivel internacional representantes para que las defiendan. Por eso son muy importantes estas visitas a las ciudades del interior del país para ver las comunidades donde se generan estas empresas que dan más del 80% del trabajo en blanco del país y generan más del 80% del producto bruto interno", dijo en primera instancia Roque Vítolo abordando además el tema de cómo quedaron las anteriores Sociedades de Hecho junto con la herramienta que hoy brinda la Ley de Sociedades al respecto.En tanto, agregó al respecto que "los verdaderos motores de la economía son las pequeñas y medianas empresas y es la primera vez en la Argentina que se dicta una ley íntegramente pensada para pequeñas y medianas empresas que todavía está en fase experimental y que recién se está reglamentando, pero que genera un nuevo instrumento revolucionario, una nueva estructura jurídica sencilla que permite solucionar una serie de problemas de empresas familiares de la sucesión familiar, y también para la puesta en marcha y bajar los costos de funcionamiento", contempló.Los especialistas se encargaron de dar a conocer el poco rodaje que tiene esta ley. Al respecto, el Dr. Barreiro dijo a su turno que "hay un principio de reconocimiento a que la organización económica es de quienes la hacen, es decir de quienes son los actores de la economía. Y la ley tiene que dar un marco mínimo que les permita con libertad trabajar para desarrollarse adecuadamente. Esperemos que todo pueda salir bien, lo tenemos que construir entre todos. Son leyes recientes que todavía no tienen recorrido en la práctica", destacó.Por eso las entidades organizadoras se encuentran interesadas en la temática y buscan acercar a la región el conocimiento sobre este novedoso tema, de trascendencia para emprendedores ya iniciados, personas que decidan emprender, empresarios en general interesados en ver nuevos esquemas jurídicos y de financiamiento, abogados, contadores y alumnos avanzados de carreras de abogacía y contador."El sector emprendedor tiene varias necesidades. La primera de ellas es que tiene que buscar estructuras para funcionamientos flexibles. Las familias, las empresas, las actividades, no pueden manejarse con un modelo único, y tampoco puede haber un modelo legislativo que le diga cómo se tienen que organizar y por eso tienen que buscar una flexibilidad para poder adecuarse", dijo Roque Vítolo y destacó: "la otra cuestión que necesitan es tener incentivos, la posibilidad de iniciar nuevos emprendimientos sabiendo que van a alimentar su responsabilidad, sabiendo que pueden pasar por malas experiencia, pero sabiendo que en un futuro serán buenas por haber aprendido y que puedan empezar de vuelta sin quedar comprometidos con todo ese pasado".En tanto, argumentó que "otro factor es que todo este apoyo esté complementado por las normas. De nada sirve que nosotros hagamos una estructura si finalmente los efectivos fiscales no pueden efectivizar una ley de apoyo de convencimiento o si no hay préstamos en una tasa competitiva. O bien un acompañamiento de una estructura tributaria o laboral que permita la competencia con otros países que producen los mismos servicios. Con esta ley no se va a poder solucionar todo. Esta ley lo que pretende es dar básicamente una estructura que permita reconocer la innovación, las nuevas tecnologías que surgen de los nuevos emprendedores", concluyó.Recordemos que esta actividad fue organizada de manera conjunta por el CCIRR, el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, y la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino; y cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Rafaela y del Municipio local, entre otros.