La “Crema”, a ratificar en casa lo hecho de visitante

La victoria del pasado viernes en Tucumán trajo tranquilidad por barrio Alberdi y si bien no transitó una semana tranquila, ya que se confirmó el desgarro de Franco Lazzaroni y en las últimas horas la distensión de Maximiliano Casa, hoy buscará dejar de lado dichos percances para comenzar a cambiar su imagen en casa. Atlético de Rafaela debe seguir mejorando su rendimiento futbolístico.

Esta noche, desde las 21.00, la “Crema” estará recibiendo a Almagro, en el juego que abrirá la 8º fecha del torneo de la Primera B Nacional. Nazareno Arasa será el árbitro principal.

Hasta aquí: Atlético ganó tres encuentros (todos por 2 a 0), igualó dos y perdió los otros dos. Viene de lograr tres puntos valiosos en la Ciudadela y de mantener por segundo partido consecutivo su arco en cero (y por cuarta vez en el torneo).

Lucas Bovaglio realizará una única modificación en relación al equipo que comenzó jugando ante San Martín (fue triunfo 2-0): Lucas Blondel reemplazará a Lazzaroni y de esta manera Oscar Carniello se corre a la zaga.

De esta forma Atlético alistará a Macagno; Blondel, Carniello, Brundo, Dematei; Copetti, Pittinari, Romero, Velázquez; Albertengo y Klusener. En el banco de relevos estarán el arquero Jorge Carranza; los defensores Tomás Baroni y Gianfranco Ferrero; los mediocampistas Facundo Soloa y Enzo Gaggi; más los delanteros Manuel Bustos y Darío Gandín.



El rival. Almagro llega con un andar similar al de la ‘Crema’. Luego de un comienzo adverso, perdió en sus dos primeras presentaciones, hilvanó tres triunfos en fila, volvió a perder y llega de igualar con Morón. El sistema utilizado por el entrenador Alfredo Grelak es de un 4-1-4-1. Es un equipo que se defiende mucho y Atlético deberá estar muy atento en cada contra.

La única duda sería la del mediocampista Ariel Cháves, con un problema muscular. El que no estará es el delantero Diego Dillos, quien sufrió una luxación en su hombro.

Entre los 18 que viajaron a Rafaela se encuentra el defensor Norberto Paparatto.

También estarán en el banco de relevos: el arquero Bruno Centeno, los defensores Adrián Torres, Nicolás Sansotre, Ariel Coronel y Adrián Iglesias, el mediocampista Marcelo Scatolaro y el delantero Adrián Fernández.



El historial: Atlético y Almagro jugaron en 14 partidos, todos por la B Nacional, y la ‘Crema’ se impuso en ocho oportunidades, empataron dos y el ‘Tricolor’ ganó cuatro.

En Rafaela, generalmente ganó el local con cuatro sobre seis veces. Hubo un empate, el último (0-0 en la temporada 2008-2009) y una derrota (1-2 en la temporada 2002-2003).

Los registros también indican que se enfrentaron una vez por Copa Argentina, con triunfo de Atlético por 1-0, el año pasado.



Las posibles formaciones:



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Stéfano Brundo, Nicolás Dematei; Enzo Copetti, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Jorge Velázquez; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener. DT: Lucas Bovaglio.



Almagro: Cristian Limousin; Brian Mieres, Juan Rodríguez, Matías Di Benedetto y Gabriel Compagnucci; Ezequiel Piovi, Saúl Nelle o Ariel Cháves y Emmanuel Perea; Emanuel Ventos y Alan Bonansea. DT: Alfredo Grelak.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Nazareno Arasa.

Hora: 21.00

Radios: Colón 91.3 FM / Astral 95.3 FM / ADN 97.9 FM / El Espectador 100.1 FM / Unirred 104.3 FM / LT28 96.5 FM – 1470 AM