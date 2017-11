Debutan los rafaelinos

Este jueves comenzó a vivirse la fiesta de la Liga Provincial Copa Santa Fe de basquet con el duelo de apertura en Reconquista entre Platense y Atlético María Juana por la Zona B. Pero este viernes se disputará el grueso de la jornada inaugural, donde estarán haciendo su estreno, en esta oportunidad, tres elencos rafaelinos por primera vez. A las ya anteriores participaciones de Atlético y 9 de Julio, el que se suma en esta ocasión es Ben Hur, que volverá a participar de un certamen que no sea el local después de varios años tras haber participado en la Liga Nacional en la década pasada.La Crema, con el retorno de Marcelo Miretti como DT y un plantel renovado, tratará de ser protagonista, recordando también que a la vez se encuentra disputando la final del Oficial de la ARB ante Libertad donde gana 1 a 0 la serie. Por el Interzonal, los albicelestes, que se encuentran en la Zona A, estarán visitando desde las 21:30 al Tala de Rosario. Por su parte, en la Zona B, el juvenil equipo de 9 de Julio de Jorge Chiabotto, que aún no ha ganado en este torneo, tratará de mejorar lo hecho el año anterior. Por lo pronto, hoy visitará a un duro rival como lo es Alma Juniors de Esperanza. Y por la Zona C, Ben Hur, que cuenta con el regreso del base Raymundo Legaria y que se reforzó con varios nombres del certamen local, tendrá su debut en Rafaela, ya que recibirá en el Coliseo del Sur a Libertad de Villa Trinidad con el objetivo de llegar lo más lejos posible en su primera incursión en la Liga Provincial. El programa de partidos para hoy es el siguiente:viernes 21:30, Atlético Carcarañá vs. Atlético Sastre; Temperley de Rosario vs. Almagro de Esperanza y Argentino de Firmat vs. Brown de San Vicente.viernes 21:30, Cacu de Ceres vs. Campaña de Carcarañá; Alma Juniors de Esperanza vs. 9 de Julio de Rafaela (arbitraje de Tomás García y Pereira).viernes, 21:30, El Tala de Rosario vs. Atlético de Rafaela (Hernán Pérez y Fernando Sayago).viernes, 21:30, Ben Hur de Rafaela vs. Libertad de Villa Trinidad (Ezequiel Angelini y Emiliano Rossini); Trebolense vs. Ceci de Gálvez y Sport Cañadense vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez.viernes 21:30, Sportsmen Unidos de Rosario vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe; Unión de San Guillermo vs. Atlético San Jorge y Almafuerte de Las Rosas vs. Adeo de Cañada de Gómez.domingo, 20:30, Racing de San Cristóbal vs. Central San Javier.Estudiantes de Concordia se clasificó el miércoles para la final de la Liga Sudamericana de básquetbol al vencer a Olimpia, de Paraguay, por 72 a 66, en Río de Janeiro, con lo que logró un hito histórico para la historia del club entrerriano. La máxima figura del partido fue el pivote de Estudiantes, el español David Doblas, con 19 puntos y 8 rebotes. Ahora Estudiantes disputará la final de la Liga Sudamericana en diciembre frente al ganador del Grupo F, que tendrá actividad la próxima semana. Estudiantes enfrentará hoy a Flamengo, de Brasil, pero esto no influirá en la clasificación después del triunfo obtenido ante Pinheiro, del mismo país.