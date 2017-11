Con honda satisfacción la Comuna local remarcó el éxito alcanzado por la propuesta.En tal sentido en el parte de prensa emitido enfatizó que el pasado sábado 4, la Plaza “San Martín” de nuestra localidad se colmó de coloridos stands, con vestimentas, comidas y bebidas típicas de los 11 países participantes de esta 6ª Edición de la Fiesta de las Colectividades. Este evento es organizado año a año por la Comisión de Cultura y auspiciado por la Comuna.Aproximadamente a las 20 se dio por iniciada la gran fiesta, con la conducción del locutor lehmense Luis Castillo, quien dio la bienvenida al público y posteriormente presentó a los 11 países participantes: Bolivia, Italia, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Perú, Brasil, Argentina, España, Israel y Cuba.Bolivia, representado por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 378 “Gral. José de San Martín” de Nueva Lehmann presentó un baile típico a través de los alumnos de la institución educativa y puso a la venta comidas y bebidas del país vecino.Alemania, representado por la Sub – comisión de Hockey Femenino “Fénix” brindó un espectáculo de baile suizo alemán de la comunidad rafaelina, mientras en su stand vendía comidas y bebidas típicas.Brasil, representado por el Club Moreno de Lehmann, presentó un baile típico, danzado por las hermanas Indra e Indiana Gadler, mientras en su stand vendían licuados, ensaladas de frutas, entre otras comidas típicas.Israel, representado por la comisión en formación del Museo Histórico de Lehmann, presentó una danza típica a través del Grupo de Baile del Taller Cultural local para Adultos Mayores, junto a su profesora, Roxana Litbak. En su stand, expusieron objetos de la comunidad judía, contando la historia de la misma. Además vendieron comidas y bebidas típicas.A continuación, Perú, representado por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 374 “Domingo F. Sarmiento” presentó una intervención artística con telas a cargo de los alumnos de sexto grado. En su stand, vendieron comidas y bebidas típicas y presentaron una gran ornamentación alusiva.Luego fue el turno de Estados Unidos, representado por CARITAS Lehmann, quienes brindaron un show de rock and roll, con la actuación del artista rafaelino Alejandro Schmithalter. En su stand, vendían panchos, hamburguesas, gaseosas, entre otras comidas típicas.Después vino la actuación de los cantantes Sergio Daniel y Diego Carlos, quienes invitaron a los presentes a bailar frente al escenario las canciones del momento.A continuación, España, representada por la Biblioteca Popular “Héctor M. Reinaudi”, hizo su actuación a través de la participación de la pareja lehmense Claudio Ricciardino y Stella Maris Castro, quienes bailaron al ritmo del pasodoble. En su stand, vendieron paella de frutos de mar y sangría. Esta colectividad contó con la visita del Vicecóncul de España en Rafaela, Sr. Miguel Huber Cejas.Luego, Argentina, representado por la Subcomisión de Patín Artístico del Club Moreno y Turismo Rural “Lehmann… con sabor a campo”, presentaron un show artístico a cargo de los lehmenses Daniel, Luis, Facundo y Benjamín Castillo. En su stand, vendieron comidas típicas como asado, y bebidas.Finalizada la actuación, el grupo bailable santafesino “Zandunga” le puso ritmo a la gran noche.Luego, Cuba, representado por la Comparsa “Mayunamhel”, brindó un show de baile a través de su pasista, Yoana Córdoba, que bailó al ritmo de Celia Cruz. En su stand vendieron comidas y bebidas típicas de este país.Colombia, representado por el Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada N° 564 y la Cooperativa Escolar “Primera Generación”, vendieron en su stand comidas y bebidas típicas.Italia, representado por la Sub Comisión de Hockey Femenino del Club Moreno, vendió pizzas y bebidas típicas.Al finalizar, un jurado, conformado por el Presidente Comunal, Sr. Lucio Beltramo, el Vicecónsul de España en Rafaela, Sr. Miguel Huber Cejas y el Sacerdote de la Parroquia “San Guillermo”, Padre Roberto Barón, eligieron el mejor stand, teniendo en cuenta la ornamentación, la vestimenta, las comidas típicas, la danza, la atención, entre otras. En esta ocasión, la colectividad elegida como mejor stand 2017 fue Israel, representada por la comisión en formación del Museo Histórico.La gran fiesta se dio por finalizada pasada la 1 de la madrugada, con gran participación del pueblo de Lehmann y también de la región.