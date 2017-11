Ciclo de cine debate en inglés.Con la organización del taller de conversación en Inglés de la Biblioteca Popular J.M. Estrada, y la coordinación de Gisela Cubilla los sábados 11 y 25 de noviembre, a las 19, en la sede de la biblioteca- Hipólito Yrigoyen 159- con acceso libre y gratuito se desarrollará un ciclo de cine debate en inglés.La serie inglesa Black Mirror nos presenta en cada capítulo una historia diferente, unidas por la influencia negativa de la tecnología sobre nuestra sociedad; más que una crítica a los avances tecnológicos, cada episodio es una llamada de atención al uso que hacemos de ellos y la manera en que estas herramientas se han vuelto una parte inherente de quienes somos.Black Mirror representa una antología de ciencia ficción sobre tecnología y comunicación en el siglo XXI. Es una creación de Charlie Brooker, contenida, real, provocadora y directa que no tardó en ser un fenómeno y en convencer a todo tipo de público.Los capítulos a proyectar serán:(3x01 Dirección: Joe Wright; Guión: Charlie Brooker, Mike Schur y Rashida Jones)Nosedive es en apariencia un episodio muy futurista, con mucha tecnología envuelta, pero su mensaje no podría ser más actual. El capítulo -que rezuma cierto toque buen rollista de los guionistas Mike Schur (Parks and Recreation, TheGood Place) y Rashida Jones da verdadero terror, pero no porque haya sustos o monstruos, sino porque nos reconocemos en él. Es muy presente. El director Joe Wright da, además, cierto aire cinematográfico a una propuesta en la que la adorable Bryce Dallas Howard -que nos encanta odiar- se siente como pez en el agua. Quizás, aun así, sea demasiado largo.(2x01 Dirección: Owen Harris; Guión: Charlie Brooker)Ahora mismo vuelvo es uno de esos capítulos de Black Mirror que lo tiene todo: un mensaje sobre la tecnología, una historia de ciencia-ficción pura y también mucha alma y sentimiento. Sabe ver tanto lo optimista como lo pesimista en este futuro cercano. El amor perdido toma forma de androide con carisma en este episodio que, además, tiene a dos protagonistas tan solventes como HayleyAtwell (la Agente Carter del universo Marvel) y el omnipresente DomhallGleesson, que pasó de ser un androide a enamorarse de otro en ExMachina. Imposible que no duela.