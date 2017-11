Reencuentro de exalumnos

En fecha recienteen el Salón Los Inmigrantes se han reunido ex alumnos de la escuela N° 6145 “Evaristo Carriego” con motivo de cumplir los 50 años del ingreso a la escuela primaria. Para recordar aquellos lindos momentos de 1967 en la escuelita de Raquel, desde el Bolsón (Río Negro) llegaron también las exdocentes Ana María Piacenza y Susana Bolatti, y de Raquel, María Cristina Alassia.Unos cincuenta ex alumnos y sus respectivas familias provenientes de: Raquel, Tacural, Sunchales, Humberto I, Moisés Ville, Rafaela, Santa Fe, Tucumán, Esperanza y Saliquelló, recorrieron a través del recuerdo, un camino muy lindo de la educación en Raquel y lo matizaron con anécdotas, risas y la firma decisión que no tenga que pasar tanto tiempo para volver a juntarse.El almuerzo y la sobre mesa que duró hasta bien entrada la tarde del citado domingo, fue un gran marco para que todos hagan un muy lindo agasajo a las madres que habían sido invitadas especialmente.