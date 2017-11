El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación más importante del mundo sobre este flagelo. Dicha conmemoración fue establecida por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Se escogió esta fecha siendo el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en 1921. En realidad, la campaña se viene desarrollando a lo largo de todo el año, no obstante, durante este día en especial, se realiza la jornada de concienciación más grande del mundo, porque se lleva a cabo en unos 160 países, dirigida a una población estimativa de mil millones de personas. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta grave afección se halla en aumento: se estima que en todo el planeta hay más de 422 millones de diabéticos, quienes –si no se toman medidas extremas- corren el riesgo de perder la vista, incluso desde temprana edad, y puede derivar en otras complicaciones (como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, amputación de miembros inferiores, daño nervioso y riesgo de muerte fetal durante el embarazo).El 14 de noviembre de este año, la Asociación de Diabéticos del Departamento Castellanos realiza una campaña, trabajando en común con otra entidad de bien público, el Club de Leones de Rafaela, y se centrará en la población femenina. A partir del eslogan, "Nuestro derecho a un futuro sano", se convoca a profesionales sanitarios y a los medios de comunicación, a fin de favorecer el acceso libre y equitativo de las mujeres con diabetes o en riesgo de padecerla, a la medicación y tecnología esenciales para su abordaje y tratamiento, como también con el objeto de promover la educación e información sobre las medidas de autocontrol necesarias para lograr resultados más efectivos y fortalecer la capacidad de prevención de la diabetes tipo 2.Durante este “Día Mundial de la Diabetes”, a las 17:30 en la Plaza 25 de Mayo, la comunidad rafaelina está invitada a unir su voz potente al grito de concienciación mundial sobre la diabetes. Allí tendrán lugar mediciones y podrán recibir consejos saludables, para luego continuar la jornada con una charla educativa, destinada a todo público: "Hablemos de diabetes", con la presencia de la Dra. Lorena Lequi, y el Dr. Daniel Croatto, quienes disertarán sobre esta enfermedad silenciosa pero de graves consecuencias, a las 20:00 en la sede del Club de Leones, calle Alem 346, de esta ciudad, con entrada libre y gratuita.