Para fortalecer la identidad en el Día de la Tradición

El “Día de la Tradición” se celebra en la Argentina el 10 de noviembre, fecha que fue elegida para recordar el natalicio del poeta argentino José Hernández, autor del poema gaucho “Martín Fierro” y su continuación, “La vuelta de Martín Fierro”, relatos en forma de verso que cuentan la experiencia de un gaucho, su estilo de vida, sus costumbres, tribulaciones y códigos de honor.“Tradición, identidad y Folclore” es el título que le puso a la charla Sergio Grazioli, quien hoy analizará los diferentes aportes que dieron origen a nuestra identidad nacional actual y aludirá además a las distintas regiones musicales argentinas con sus ritmos característicos, instrumentos y creadores.“Es una fecha importante para todos los argentinos, es revalorizar nuestra identidad, que es la sumatoria de las identidades regionales que tenemos en el país”, justificaba como si hiciera falta el organizador. Grazioli reconoce que con el fenómeno de la globalización y extranjerización pareciera que todo lo de afuera tuviese mayor aceptación que lo propio. El músico -no obstante- parafrasea a Scalabrini Ortiz: “El subsuelo insobornable de la patria volverá a sublevarse. Y en los pequeños pueblos o ciudades pervive la tradición. Hay dos lugares donde se debe trabajar el amor por lo nuestro. Uno es la familia y el otro es la escuela. Y este viernes habrá muchas escuelas primarias que van a celebrar el día de la Tradición. Incluso en las escuelas secundarias también se va a celebrar. Es muy importante remarcar ahí nuestra identidad, que no es mejor ni peor, es nuestra y distinta y debemos conocerla en profundidad”. “Nuestra historia tiene 13000 años en esta parte del mundo, que por entonces no se llamaba Argentina ni nada, no había nombre. De esa historia …¿Qué sabemos nosotros? Absolutamente nada. Desde hace 500 años se borró absolutamente todo con la conquista española, que es un proceso histórico que no podemos negar, pero que evidentemente se puede definir como un genocidio”, explica taxativo el profesor Grazioli. “Igual, se produce este choque de culturas que hace surgir algo nuevo, que no se termina ahí porque después se produce el aporte de los esclavos africanos, hace 350 años” . “En definitiva tenemos muchos aportes a nuestra identidad: el aporte de los pueblos originarios, la conquista española, los esclavos africanos y no podemos desconocer el aporte que hicieron los fenómenos migratorios a fines del siglo XIX que vienen– a diferencia de la conquista española- a trabajar”. “Artísticamente podemos agregar como sumatoria a nuestra identidad lo ocurrido a fines de la década del 50, comienzos de los 60, con la irrupción de géneros musicales que produjeron grandes cambios. No podemos olvidarnos de los Rolling, o los Beatles con todo lo que significaron, más los músicos que intentaron fusionar lo nuestro con lo que estaba llegando. En ese momento surgió también el “Club del Clan” con un empresario de la RCA que destruyó matrices discográficas de artistas del tango y del folclore nacional en pos de imponer lo que a través de ese programa se difundía”.Lo manifestado por Sergio Grazioli tiene el valor de lo que dice alguien que se dedicó toda la vida a la docencia, reinvindicando los géneros tradicionales, pero que además tuvo la chance de recorrer en varias oportunidades diversos países de Europa, lo que permite trazar analogías en cuanto a la importancia de fortalecer la identidad, para saber hacia dónde pretendemos ir.“Tradición, identidad y Folclore” tendrá lugar hoy a las 20 en Hipólito Yrigoyen 1653 (Museo de la Música y el Sonido) y como dato interesante se destaca que el público podrá interactuar con los instrumentos étnicos, musicales y folclóricos que se exhiben en el museo. La entrada es libre y gratuita.