Toyota: lanza “movilidad para todos” con una campaña global

TOYOTA CITY, JAPON, 10. - Toyota continúa su evolución como empresa de movilidad con su primera campaña global de marketing, "Start Your Impossible".La misma se lanzó en 24 países para celebrar el patrocinio global por ocho años de Toyota con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, convirtiéndose en el primer socio de movilidad en la historia del programa “The Olympic Partner” (TOP) al patrocinar la categoría de movilidad."Start Your Impossible" se estrenó con una película titulada "Mobility For All" (“Movilidad para Todos”) que presenta 100 historias de movilidad de la vida real de atletas olímpicos y paralímpicos y otras personas (de 1 a 100 años) en cada etapa de la vida. La campaña se presentará en otros 15 países en los meses previos a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en 2018.Esta campaña destaca la misión de Toyota de crear una sociedad sin barreras y refuerza los valores de la compañía de humildad, trabajo arduo, superación de desafíos y de nunca darse por vencido.Si bien "Mobility For All" es el primer spot creativo estrenado globalmente, Toyota lanzará nueve anuncios adicionales en todo el mundo con historias inspiradoras y la gama de productos de movilidad de Toyota: una combinación de inventos conceptuales utilizados con fines de investigación y desarrollo, y productos que Toyota ya se ha comprometido a lanzar al mercado.La campaña publicitaria de televisión "Start Your Impossible" cierra con una placa original que presenta los productos de movilidad de Toyota y a los atletas que encarnan lo mejor del rendimiento humano. Las piezas gráficas, digitales y de vía pública de “Start Your Impossible" tienen como objetivo iniciar conversaciones sobre romper barreras para alcanzar sueños.Toyota lanzó recientemente un sitio web: MobilityForAll.com.En consulta con el Centro Nacional de Medios Accesibles (NCAM, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, el sitio web (que se implementará por fases) está diseñado para ser accesible para usuarios con diversos impedimentos y para permitir a todos los usuarios experimentar el sitio y todos sus contenidos. Ya sea que esté configurado de forma predeterminada para discapacidad visual, problemas auditivos, movilidad reducida o problemas cognitivos, todas las funciones de diseño y codificación funcionan para que la experiencia sea igualmente agradable para todos los usuarios.Las amplificaciones digitales y sociales de "Start Your Impossible" que estarán disponibles en el lanzamiento son:• “Pasá tu desafío”: con la creencia de que lograr lo imposible comienza al establecer objetivos y declararlos en voz alta, Toyota alienta a los consumidores y a los miembros de su equipo a compartir su "declaración imposible" y transmitirla para que las personas de todo el mundo puedan participar y desafiarse. Más información en RelayYourChallenge.com.• “Historias imposibles”: son videos inspiradores de larga duración de 10 aspirantes imposibles en 10 países, tres de los cuales están disponibles en el lanzamiento. Los documentales transmiten una comprensión más profunda de la visión de futuro de Toyota a través de las historias de los desafiantes al comenzar su propio "imposible".Del grupo de 16 distinguidos atletas que participan en el primer spot de la campaña "Mobility for all" participan Tatyana McFadden, la líder mundial en carreras en silla de ruedas que ha ganado 17 medallas paralímpicas en cinco Juegos para Estados Unidos; Brad Snyder, nadador paralímpico estadounidense, ex capitán del equipo de natación de la Academia Naval de EE. UU. y tres veces medallista de oro en los Juegos Paralímpicos Río 2016; y Rami Anis, un nadador de Siria, miembro del Equipo Olímpico de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Río 2016."En Toyota, adoptamos el potencial de la nueva tecnología para ayudarnos a crear productos y servicios que permitan a las personas superar las barreras y alcanzar su potencial", dijo Susumu Matsuda, Gerente General de la División de Marketing de Toyota Motor Corporation. "Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se alinean con los valores de Toyota y son plataformas para mostrar nuestro compromiso global con el concepto de movilidad para todos"."La movilidad significa algo diferente para cada persona en todo el mundo. En Toyota, siempre hemos definido la movilidad como una oportunidad para que las personas puedan moverse libremente, y creemos que ha llegado el momento de compartir nuestra visión y las soluciones de movilidad con todos. No puedo pensar en una mejor etapa para anunciar nuestra evolución hacia una compañía de soluciones para el movimiento humano que el pináculo del movimiento humano, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos ", dijo Jack Hollis, Vicepresidente de Grupo y Gerente General de Toyota Motor North America."En Toyota, creemos que el movimiento es un derecho humano. Con la campaña "Start Your Impossible”, nuestro objetivo es inspirar a las personas y, como empresa, aspirar a resolver los desafíos y crear soluciones a las barreras de movilidad que limitan el potencial humano ".