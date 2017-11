Lamborghini ya está listo para el siguiente paso en su historia: fabricar su primer superdeportivo eléctrico. De momento, las líneas maestras las marca el prototipo Lamborghini Terzo Millennio que acabamos de conocer y que la marca de Sant'Agata ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT).Se trata de una primera, pero radical, aproximación de Lamborghini hacia la propulsión eléctrica, que sólo había aplicado en forma de híbrido en el prototipo Asterion. Sin embargo, el Terzo Millennio será un auténtico 'supercar' propulsado únicamente por electricidad.Que mantiene los valores de Lamborghini salta a la vista por su radical diseño. La agresividad de sus líneas no nos son extrañas si echamos la vista atrás y recordamos otros concept car como el Egoista o más recientemente el Centenario.Sólo que en el caso del Terzo Millennio, además, el diseño está plenamente al servicio de la aerodinámica (factor clave en un coche eléctrico) y se ve favorecido por las especiales características de los trenes de rodaje eléctricos.Aunque Lamborghini no da muchos detalles técnicos en la primera información sobre el prototipo, sí que resalta sus intenciones de hacer una aproximación radical y diferente al concepto de superdeportivo eléctrico. Por ejemplo, anuncia que utilizará motores eléctricos en cada una de las ruedas para poder aplicar par individualmente en cada una de ellas. Y lo que es más interesante, manifiesta su intención de desarrollar un supercapacitador (un sistema de almacenamiento de energía más potente que las baterías convencionales) capaz de asegurar las prestaciones que se esperan de un Lamborghini.Otras soluciones novedosas apuntadas es el empleo de materiales compuestos para reducir el peso de los acumuladores de energía o el uso de nanotecnología en la propia carrocería, de modo que los paneles puedan absorber energía utilizable para la propulsión o la alimentación de sistemas eléctricos.También como declaración de intenciones, Lamborghini apunta que en este Terzo Millennio el sonido deportivo no será dejado en el olvido. Aunque no específica cómo solucionará este factor clave a la hora de que un deportivo (sea de la propulsión que sea) genere emociones, al menos asegura que trabajará para garantizar el disfrute de su conductor también en este sentido.Y finalmente, dado que hablamos de un concepto futurista, Lamborghini también experimenta con las funciones de conducción autónoma llevadas al extremo, ya que un asistente virtual podría darnos una vuelta rápida a un circuito antes de dejarnos tomar los mandos... simplemente, un auto de un nuevo milenio. (Fuente: El Mundo Motor).