Cristian Arias, jugador de Peñarol, sacó pecho por su equipo y más allá de tener que ir a los penales recalcó que `Peña’ fue el mejor en la definición con Ferro. “Un clásico que no se olvida nunca más”, sentenció Pinzano.

La gloria de un título es inolvidable. Y más si se trata de una definición ante tu clásico rival. El desempate para coronar al campeón del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol entre Ferrocarril del Estado y Peñarol tuvo de todo. Los de barrio Los Nogales, que terminaron con dos menos, aguantaron y estiraron la definición a los penales (terminó 1 a 1) y aquí, los de Villa Rosas, tuvieron algo más de fortuna (ganaron 3-2). O como señaló Cristian Arias, autor del quinto y definitorio penal para Peñarol: “Fuimos los mejores, fuimos superiores a Ferro, van a decir que lo ganamos a penales pero también hay que hacerlos y somos muy justos campeones”.

El delirio de la gente de la ‘V’ azulada fue total. Y de sus jugadores también. “La verdad que estamos todos muy felices, hemos hecho un esfuerzo terrible durante todo el año y gracias a dios se dio el resultado que queríamos”, contó Arias.

“Hicimos méritos como para ganarlo en los 90, llegamos a los penales y me tenía mucha fe, lo había soñado”, contó entre lágrimas la figura de ‘Peña’, Joaquín Pinzano, quién dedicó el título: “A mi hermano y mi abuela que me están mirando desde el cielo”.

Pinzano también apuntó: “Ferro tiene su mérito también, por algo llegaron hasta acá, fue un muy buen rival y es una final, un clásico que no se olvida nunca más”.

Más de dos mil personas estuvieron presentes en el Soltermam para presenciar la final. El marco fue estupendo y sobre ello, Arias también hizo referencia: “Un partido de liga que tenga este marco se merece que revisen algunas cosas y que se pueda jugar durante todo el año con público visitante, la gente de Peñarol y de Ferro, como la de todos los clubes se merecen disfrutar de ver a su equipo, se hizo un partido atractivo dentro de la cancha y afuera lo disfrutó de la misma manera”.

Ahora se vendrá la final Absoluta, y sobre esto, el arquero del campeón tiró: “Peñarol te obliga siempre a ganar, se ganó este título y ahora vendrá Ben Hur y vamos a ir por el Absoluto”.