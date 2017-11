Reforma tributaria el lunes en Diputados

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El proyecto de reforma tributaria ingresaría el próximo lunes en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, pese a que todavía no se selló un acuerdo con los gobernadores. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó este jueves tras una reunión en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales que la iniciativa ya tiene forma y que la idea es que ingrese este mismo lunes al Congreso, para iniciar un proceso de debate a libro abierto, en la que seguramente se aplicarán modificaciones a propuesta de los legisladores.Fuentes legislativas de Cambiemos consultadas señalaron a NA que no está confirmado que la presentación tenga lugar tan pronto, pero ratificaron que la misma se consumará la semana próxima.La reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores, en la que también participaron Dujovne y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, pasó a un cuarto intermedio para que las provincias puedan analizar las características de la propuesta oficial.A la cita acudieron todos los gobernadores, a excepción de Alicia Kirchner (Santa Cruz) que viajó a Europa, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), que enviaron a sus vices, y Omar Gutiérrez (Neuquén), quien estuvo representado por su ministro de Economía. También fueron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.En conferencia de prensa luego del encuentro en la Casa Rosada, Dujovne explicó que la propuesta que ingresará el lunes a la Cámara baja tendrá incorporados algunos cambios a pedido de los mandatarios provinciales, como por ejemplo la marcha atrás en los nuevos gravámenes pautados para el vino, espumantes y la cerveza. "La reforma tributaria se presentar el lunes en función de la reuniones con las provincias. Allí se verán plasmados esos cambios", anunció el ministro.Entre los aspectos principales de la reforma tributaria se encuentra una baja en las contribuciones patronales; la eliminación de impuestos internos a la venta de celulares, televisores, monitores y artículos eléctricos en general, a los autos y motos de gama media; una reducción del la alícuota del impuesto a las Ganancias para para utilidades no distribuidas de las empresas; y cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a los créditos y débitos bancarios.También se prevé la aplicación de una alícuota del 15% sobre ganancias de títulos en moneda extranjera o indexados, en tanto que se eliminará el impuesto a la Transferencia de inmuebles, y se incorporará una alícuota del 15% a la venta de la segunda vivienda sobre la diferencia con el precio de compra.