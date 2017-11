EE.UU. confirmó sanciones para el biodiésel argentino

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Departamento de Comercio de Estados Unidos ratificó ayer que aplicará aranceles de hasta 72% en las importaciones de biodiésel desde la Argentina, por lo que el Gobierno denunciaría esta medida ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para no perder un negocio de 1.200 millones de dólares por año.Los aranceles para el combustible argentino en base a aceite de soja se ubicarán en un rango de entre 71,45 por ciento y un 72,28 por ciento, dijo en un comunicado el grupo que representa a la industria de este biocombustible. "El Departamento de Comercio determinó que la Argentina está otorgando subsidios injustos a sus productores de biodiésel", confirmó la oficina oficial del Gobierno de los Estados Unidos, a cargo de Wilbur Ross.Agencias internacionales recordaron que en agosto el Departamento había fijado aranceles preliminares para compensar los subsidios de un 50,29 por ciento a un 64,17 por ciento para el biodiésel de Argentina. "Apreciamos que se esté trabajando sobre estos subsidios injustos, así podemos resolver este obstáculo particular para el crecimiento sostenido de la industria doméstica", afirmó el jefe de operaciones de la NBB, Doug Whitehead, en un comunicado.El 90 por ciento de las exportaciones de biodiésel argentino tenía como destino el mercado estadounidense en operaciones por 1.200 millones de dólares anuales. La decisión se conoce dos días después de que el presidente Mauricio Macri precisó en Nueva York que era optimista de que se podría alcanzar un acuerdo con el sector privado estadounidense para desactivar las trabas comerciales.En tanto la Embajada de Estados Unidos en la Argentina emitió rápidamente su visión oficial, a través de una serie de tuit a nombre de Tom Cooney, el encargado de Negocios. "La expansión del comercio y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina continuará pese a la cuestión del biodiésel. Estados Unidos sigue siendo uno de los mercados de exportación más importantes para Argentina", determinó.A su vez, Macri dijo que si no había acuerdo llevaría la disputa a la OMC que parece ser el próximo paso impulsado por el Gobierno. Argentina también rechaza otra acusación de las empresas estadounidenses de que su biodiésel se vende a precios demasiado bajos y que eso motiva las tasas antidumping.Dirigentes de Carbio, la Cámara que agrupa a productores de biocombustibles, afirmaron que la Argentina exportaría al menos 500.000 toneladas de biodiésel a la Unión Europea en el 2018, luego de que el bloque de la UE redujo un elevado arancel que aplicaba al biocombustible de nuestro país tras perder un caso en la OMC.