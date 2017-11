Preocupación por González

Sobre el final de la práctica futbolística de este jueves, se dio una mala noticia en Ben Hur, que se encuentra preparando el encuentro del domingo a las 17 en Totoras ante Unión por la 17ª y anteúltima fecha de la fase clasificatoria del Federal B. Es que el goleador y la figura del equipo, el santafesino Matías González, sufrió un fuerte golpe en una de sus piernas y tuvo que abandonar la práctica con mucho dolor, con lo cual por estas horas está en duda para visitar al elenco totorense. Esto no hace más que preocupar en cierto modo al entrenador Gustavo Barraza, ya que se trata del jugador más desequilibrante que tiene y que lleva 7 goles convertidos en el torneo, lo cual sería una baja más que sustancial, si el golpe reviste gravedad, para el equipo, que aún mantiene algunas posibilidades de lograr la clasificación entre los dos primeros de la Región Litoral Sur B. Por lo pronto, el DT deberá aguardar por su recuperación para confirmar el 11 titular. En tanto, Ignacio Forni ocupó el lugar del suspendido Julio Montero, mientras que el juvenil Leandro Sola ingresó en reemplazo del lesionado Nicolás Pautasso. Ya en la segunda parte, Pablo Palomeque ingresó por el Tanque Rodríguez por precaución, recordando que el Negro no podrá contar con el Juani Weissen, expulsado en la goleada de la BH ante Coronel Aguirre. Además, el Mosca Kinderknecht se mantendría en el 11 inicial más allá del regreso tras la suspensión de Luciano Kummer. Por lo pronto, el equipo que paró ayer Barraza formó con Emanuel Pagliero; Nicolás Besaccia, Kummer y Kinderknecht; Sola; Gustavo Mathier, Forni y Alejandro Carrizo; Maxi Pavetti; González y Rodríguez.



ADELANTA RIVADAVIA

Ayer se definió que el puntero y ya clasificado San Jorge recibirá el sábado a las 17 a Sportivo Rivadavia en el adelanto de la 17ª fecha. Es por ello que la BH podría salir a jugar el domingo en Totoras ya sin chances de clasificar si es que el elenco venadense, que le lleva 4 puntos al Lobo cuando restan 6 en juego, logra una victoria. De lo contrario, Ben Hur llegaría con chances de clasificación a la última fecha, cuando reciba precisamente a San Jorge, si es que le gana a Unión, que ya no juega por nada.



EN EL “9”

En cambio, el ya eliminado 9 de Julio, que tratará de terminar lo más arriba posible, en principio pondría lo mejor que tiene para visitar el domingo a las 16 en Rosario a Coronel Aguirre. El la práctica futbolística de ayer, Maxi Barbero alistó a Maina; Kevin Acuña, Díaz, Caro -vuelve tras la sanción- y Velazco; Góngora, Canavessio, Cardelino y Pelosi -entra por Funes-; Tarasco y Origaen. Cabe recordar que por 5 amarillas no puede jugar el volante Maxi Aguilar.