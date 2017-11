Una tranquila sesión en el Concejo Municipal

El Concejo Municipal tuvo una muy tranquila sesión, que apenas superó la hora de debate. Todos los temas fueron aprobados por unanimidad y solo estuvo ausente Marcelo Lombardo por cuestiones de salud.Se aprobó un pedido de informes sobre la obra de desagüe de calle Tucumán. Allí, la concejal Natalia Enrico destacó que es un reclamo de los vecinos del barrio 30 de Octubre de larga data, dado que se dio a principios de este siglo. "En 2013 el Intendente había dicho que cada cuadra de desagüe costaba un millón de pesos y no se está dando el avance de obra con el ritmo necesario. También dejó entrever la posibilidad de contraer un préstamo para culminarlo. Para el 2018 están previstos 5 millones de pesos para las 14 o 15 cuadras restantes. No va a alcanzar. Por eso pedimos una planificación de la obra, más allá de lo que se hará el año que viene", dijo Enrico. Por otra parte, destacó al equipo del "Vuelvo a estudiar", que permite que muchos jóvenes puedan terminar la secundaria. Recordemos que hay acuerdos con gremios y con empresas para que esto pueda concretarse.En otro orden de cosas, también se aprobó una solicitud para que el DEM revea la Zona de Estacionamiento Controlado. Ana Carina Visintini destacó que los vecinos del centro tienen problemas porque no pueden sacar sus coches de sus garajes. Es por eso que se pidió la posibilidad de ampliarlo o de generar mayores controles, incluso, la de adquirir una grúa. "A nadie le gusta esa idea, no es recaudar por recaudar. Si se junta dinero, que sea para mejorar la señalética del lugar", dijo la macrista. En otro orden de cosas, solicitó que también se planifiquen playas de estacionamiento. "Como no hay un transporte público eficiente, que se desconcentre así la zona céntrica", propuso. Más tarde, Evangelina Garrappa dijo que el problema era mucho más complejo que solo resolver el tema de los minibuses.Otro de los temas que se aprobó fue la modificación del uso de las veredas: ahora los negocios van a poder exponer sus artículos (principalmente, juguetes) para Navidad, Reyes y Día del Niño en las veredas. Raúl "Lalo" Bonino, que había marcado algunas dudas, dijo que "fueron salvadas" en una reunión que mantuvieron con Delvis Bodoira y destacó que esto tendría un beneficio para el área comercial, sin entorpecer el paso a los peatones y a las personas con alguna discapacidad.También pidieron por la continuidad de la ciclovía de Bv. Lehmann desde Brasil-Salva hasta la plaza 25 de Mayo, como así también transformar la colectora del área del Club de Planeadores en una sola mano, para privilegiar el tránsito de peatones por el sector.Finalmente, y sobre tablas, declararon de Interés Municipal el ciclo de Charlas "Turismo Receptivo Regional", en donde Hugo Menossi adelantó que presentaría un proyecto para que cuando un evento que vaya a recibir muchas personas de afuera pida permiso a la Municipalidad, se avise al área de Turismo, para que pueda estar notificada. "Supuestamente, Esperanza tiene más turismo que nosotros, pese a que es más chica. Pero ellos miden el impacto de los eventos y nosotros no. Tenemos que tener esa información", dijo.LA PROXIMA, EN LA DOPAZOLa próxima sesión del Concejo Municipal se desarrollará en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 376 "Joaquín Dopazo". De esta forma, se cumplirá con lo que indica el Reglamento Interno y se habrán celebrado tres ordinarias fuera del recinto.REUNIONHoy a las 9, los concejales tienen previsto recibir a Alejandro Bonet, de la Comisión de Justicia y Paz, para analizar el documento elaborado por los Obispos de la Región del Litoral denominado "Erradicar la Pobreza y lograr el Desarrollo Integral de Todos".