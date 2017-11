Macri recibió a los gobernadores para buscar consensos sobre la reforma fiscal

El Gobierno nacional y los gobernadores volverán a encontrarse la semana próxima para analizar la reforma tributaria. Así lo informó esta tarde el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien precisó que luego del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y los mandatarios provinciales se pasó a un "cuarto intermedio de una semana". En ese plazo, se indicó que se va a "trabajar con cada una de las provincias puliendo este acuerdo" sobre la reforma impositiva.

Frigerio, en conferencia de prensa junto a su para de Economía, Nicolás Dujovne, explicó que en el cónclave que el presidente Macri mantuvo con los gobernadores en la Casa de Gobierno se presentó “una propuesta de consenso fiscal” que implica “una ratificación del compromiso del gobierno nacional y las provincias en avanzar en un sendero firme y gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas”, entre otras cuestiones.

El encuentro pasó a "un cuarto intermedio de una semana" para, "en el interín, trabajar con cada una de las provincias, puliendo el acuerdo y escuchando contribuciones e inquietudes" sobre una reforma tributaria y una solución al reclamo bonaerense sobre el Fondo del Conurbano, explicó Frigerio. Sobre este último tema, el ministro aseguró que la propuesta “no afecta los recursos de las provincias” y, según dijo, “fue recibido de manera satisfactoria” por los mandatarios provinciales.

Frigerio fue tajante al sostener que en sus 23 meses de gestión, el Gobierno de la alianza Cambiemos no ha enviado al Congreso proyectos de ley "a libro cerrado", sino que antes consensúa con los sectores implicados. "Nuestros proyectos han sido enrriquecidos por el diálogo y la búsqueda de consensos, e incluso el aporte de otras fuerzas política. Y esta no va a ser la excepción", sostuvo Frigerio, pero aclaró que hay una idea aceptada por todos sobre que la Argentina debe modificar algunas cuestiones para crecer de manera sostenida.

Por su parte, Dujovne anticipó que el proyecto incorporará los cambios consensuados y que el próximo lunes sería enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, más allá de que los gobernadores firmen un acuerdo el jueves de la semana que viene. "La reforma tributaria se presentará el lunes en función de la reuniones con las provincias. Allí se verán plasmados esos cambios", dijo Dujovne sin dar mayores precisiones sobre esas modificaciones.

En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que se avanzó en un acuerdo por el Fondo del Conurbano, por el cual la Nación compensaría a las provincias con la creación de una "asignación específica". Según detalló, el Gobierno eliminaría el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que actualmente pone un tope a lo que recibe Buenos Aires, beneficiando con mayores recursos a la administración de María Eugenia Vidal.

En ese marco, Urtubey sostuvo que se habló de la creación de "una asignación específica" para compensar los 16.000 millones de pesos que no recibirían las provincias tras la caída del artículo 104. "Por los 16.000 millones de pesos que pierden las provincias el planteo es que lo compense la Nación a través de rentas generales, de donde sea, eso nos tiene sin cuidado", señaló el gobernador en declaraciones a NA. Y agregó: "Ahora tenemos que sentarnos a escribir la letra chica, pero hay un buen marco de acuerdo".



VINO SIN IMPUESTO

El Gobierno decidió dar marcha atrás con su intención de gravar al vino y confirmó que la vitivinicultura seguirá exenta de pagar impuestos internos, lo cual fue celebrado en Mendoza y San Juan.

"Hemos sido escuchados y acabo de tener una reunión con el presidente Mauricio Macri: me ha confirmado que el impuesto al vino no va al Congreso", dijo el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, al salir de la Casa Rosada.

Dujovne señaló que el Gobierno decidió dar marcha atrás y modificar el proyecto de Reforma Tributaria al detectar que definitivamente había algunos nuevos impuestos "que afectaban" a determinadas actividades económicas, como la del vino y los espumantes.