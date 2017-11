El Concejo debatirá sobre el uso del espacio público

En la jornada de hoy, el Concejo Municipal tendrá una nueva sesión ordinaria a partir de las 19. Uno de los temas que se destacan es el debate de una ordenanza elevada por el Ejecutivo Municipal para permitirle a los negocios colocar en las veredas -excepcionalmente- juguetes en exhibición para el Día del Niño, Navidad y Reyes. Vale destacar que en la actualidad, algunos comercios ya exhiben sus mercaderías utilizando la vereda, de manera diaria.De acuerdo a la modificación que se propone el artículo 21, de la ordenanza Nº 1989, para que esto suceda debe haber tenido la autorización de las áreas técnicas pertinentes y deberá solicitarse con antelación. "Los juguetes y/o artículos a exhibir deberán estar ordenados, no obstaculizando el ingreso o egreso de los locales comerciales, respetando un espacio libre de ochenta centímetros desde el cordón de la acera" y "se deberá ocupar solamente un tercio del ancho de la vereda, dejándose un metro veinte centímetros libre de paso calculado desde la línea de edificación municipal". Por ese uso del espacio público, los comercios pagarán $ 3,25 por metro lineal que sea ocupado.En el debate de comisión, Raúl "Lalo" Bonino se mostró contrario a esta propuesta. "A nivel personal, me genera bastantes dudas porque uno siente que es una liberación al permitirle al comerciante la utilización de la vía pública, cuando permanentemente lo planteamos con algo negativo. Hay que preguntarse qué es lo que pasa con un no vidente, y se encuentre con escaparates en la vereda", comentó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Esto habilita al día de mañana al comercio que vende ropa a pedir que se pongan las prendas en la vereda para el Día de la Madre, por ejemplo", agregó. "Estamos corriendo las barreras de manera peligrosa", dijo y agregó: "el hecho de que paguen para esta excepción lo complejiza aún más, porque parece recaudatorio. Es decir: te lo permito pero te lo cobro". "No sé si lo voy a votar afirmativamente", anticipó el edil macrista.La concejal Natalia Enrico le dio despacho a dos temas que se tratarán en el día de hoy. Uno es un pedido de informe sobre el “estado de ejecución de las obras de desagüe de calle Tucumán y la planificación programada para el período 2018, establecida en el Presupuesto”.“Sabido es que, ante la presencia de lluvias -aún sin ser del todo abundantes- la calle Tucumán se inunda casi en toda su extensión. Esto afecta tanto al tránsito como las propiedades, causando incomodidad e inseguridad en las horas que se demora en regularizar la situación”, fundamentó la edil.La obra de desagüe de calle Tucumán, largamente reclamada por los vecinos, una vez terminada solucionará el problema de anegamiento de esa arteria, como así también de Dentesano y Sarmiento, la acumulación de agua en el barrio 30 de Octubre, en el Pasaje Carcabuey y en la esquina de Brasil y Tucumán, por citar algunos puntos específicos.Enrico recordó que la concreción de estos trabajos data de largo tiempo: “en enero de 2007 se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la primera etapa”. “A diez años de concretada la licitación, vemos que esta obra de gran impacto para nuestra ciudad avanza a paso lento”, resaltó Enrico.El Presupuesto 2018 incluye una partida de 5 millones de pesos para desarrollar trabajos de desagües en este sector. “También es de público conocimiento, a través de expresiones formuladas por el titular del Departamento Ejecutivo, que se profundizarían las gestiones para acelerar un financiamiento que ayude a concluir esta obra que viene demorándose en tiempos de ejecución y que requiere de importantes montos para poder llevarla a cabo”, culminó Enrico.El otro de los temas es un reconocimiento al equipo de trabajo del Plan “Vuelvo a Estudiar” de la Regional III de Educación por la “importante función educativa que se lleva adelante en nuestra ciudad a través de este programa”.En Rafaela “Vuelvo a Estudiar” comienza a implementarse en la Regional III de Educación desde 2014.Desde entonces “son más de 600 los jóvenes que se han reinsertado en la escolaridad secundaria o en algún espacio puente a través del Plan”, contó Enrico. El equipo cuenta en la actualidad con un Referente Regional y cuatro consejeros estudiantiles.“A partir del 2015 -siguió la edil- también comienza a implementarse el “Vuelvo a estudiar Virtual” que cuenta en la actualidad con alrededor de mil estudiantes”. Los primeros egresos se concretarán en los primeros meses del año 2018.En relación directa con el Programa, surge en nuestra ciudad la creación de la EESO N° 613 (2015) para dar respuesta a los estudiantes que deseaban retomar su escolaridad. Se crean tres nuevas divisiones en la EESO 615, Complejo del Barrio San José (2016) y se incrementó con otras tres divisiones en el 2017 (funcionan en horario vespertino compartiendo edificio con la escuela Cristóbal Colón).En el marco del Plan “Vuelvo a Estudiar”, se han generado convenios específicos con sindicatos y gremios, para lograr que aquellos trabajadores que no concluyeron su formación secundaria también pudieran hacerlo a través de esta modalidad.Además de esto, se le hará un reconocimiento a la Diseñadora Noemí Vallone, se pedirá darle continuidad a la ciclovía de Bv. Lehmann (desde avenidas Brasil y Salva hasta la plaza), como así también evaluar cambios en la Zona de Estacionamiento Controlado y convertir la colectora de la 34 en la zona del Club de Planeadores en una sola mano y poner un semáforo en el sector.