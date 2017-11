Peñarol le ganó a Ferro por penales y es campeón del Clausura liguista

Peñarol se consagró campeón del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol al derrotar en los penales a Ferrocarril del Estado, tras empatar 1-1 en la definición del primer puesto que se disputó anoche en un estadio Germán Soltermam repleto de público, como hacía años no se veía.Cristian Arias anotó el penal decisivo para la coronación en una tanda que también fue pareja como prácticamente todo el partido y se desniveló cuando Joaquín Pinzano -la gran figura de 'Peña'- le contuvo el disparo a Flavio Barolo.Peñarol abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio de Cristian Acuña, tras una letal contra por derecha de Matías Grassi, con asistencia al medio; mientras que Sebastián Tosetto –quien a los 36m tuvo una lesión en su hombro derecho y no pudo seguir- igualó a los 15 minutos de la primera mitad, y para ese entonces el elenco de barrio Los Nogales ya jugaba con uno menos por la expulsión de Franco Abona tras un codazo en el rostro de un adversario, a los 7 minutos.La primera parte tuvo de todo. Ninguno se guardó nada. A los 24 minutos, con el partido igualado y Ferro con uno menos el equipo de 'Beto' Medrán tuvo un penal a favor, tras un grosero agarrón en el área de Galeasso a Albertengo. El delantero Tosetto se hizo cargo de la ejecución y el arquero Pinzano le contuvo el disparo. En el lamento, el delantero de Ferro agredió a un rival y debió irse expulsado, pero ni Colman, ni su asistente Calderón lo vieron.El complemento no tuvo el ritmo de los primeros 45 minutos y si bien fue Peñarol el que tuvo un par de oportunidades como para aventajarse en el marcador no lo pudo hacer. Galeasso ganó en el área chica y su cabezazo dio en el travesaño, en 17m, y en 35m también se lo volvió a perder el defensor. Unos minutos después Ferro tuvo una muy clara que tapó Pinzano, en gran reacción. Para ese entonces el equipo de Los Nogales ya jugaba con dos hombres menos por la expulsión del cabezón Abt, al ver la segunda amarilla en 33 minutos.Fue una definición histórica. La última fecha del Clausura y todo lo que se vivió el último domingo; la final de anoche entre Peñarol y Ferro; ese primer tiempo con todos los condimentos que tuvo, un estadio repleto como hacía años no se veía en un partido de fútbol doméstico. La impericia de Peña en el complemento y el amor propio de Ferro para defenderse como podía y no resignarse con las contras. Los penales. El fútbol liguero dio muestras de estar vivo, más vivo que nunca!La última vez que dos equipos tuvieron que definir en mano a mano para definir el mejor fue en el Apertura 2011, Brown y Argentino Quilmes. Dicho cotejo se había jugado en cancha de Ben Hur y fue ganado por los de San Vicente que a la postre, los dirigidos por Alejandro Zurbriggen, se consagrarían por primera vez en su historia campeones Absolutos tras vencer en la final a Atlético de Rafaela.