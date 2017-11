Tributaria: reunión para analizar la tasa

En la jornada de hoy, se llevará a cabo una importante reunión en el Concejo Municipal. Allí, los concejales recibirán, a partir de las 8, a funcionarios integrantes del área de Hacienda del Departamento Ejecutivo Municipal. En el encuentro, se hará un primer análisis respecto de cómo impactará la propuesta de una fórmula polinómica para determinar cómo se cobrarán las tasas, sisas, derechos y demás tributos en el próximo año.Recordemos que en las Tributarias, todos los valores no están determinados en pesos. sino en UCM (Unidad de Cuenta Municipal). Desde 1991, cada UCM equivale a un peso.El año pasado, el oficialismo llevó una propuesta al Concejo para modificar esto. Pero, como era el día previo al debate, la oposición no aceptó. La idea es cambiar esta equivalencia por una fórmula polinómica compuesta en un 60% por la pauta salarial, en un 30% por el índice de precios de mayoristas y el 10% restante, se corresponde a los valores del gasoil grado II. Según el DEM, estos parámetros son "reales, transparentes y están relacionados con los costos municipales".El Ejecutivo necesita que esté resuelto el tema para principios de diciembre, para poder imprimir las boletas de enero y los meses subsiguientes. Es por ello que la reunión de hoy es tan importante: es que de acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, los funcionarios del Ejecutivo llevarían un ejemplo de cómo impactaría esta fórmula en las diferentes categorías de la Tasa General de Inmuebles.La oposición ya marcó alguna duda: es que entienden que al momento de aprobar la Tributaria 2017, se consideró la expectativa inflacionaria para este año. Y ahora se tomarían los datos de la inflación real para los futuros aumentos (la fórmula polinómica del DEM toma los datos oficiales desde enero hasta octubre de 2017). En tal sentido, se preguntan si no habría una especie de doble imposición. En tal sentido, no descartan la posibilidad de que se tome solamente la inflación oficial del próximo año como forma de actualización de la UCM.Todavía no hubo una reunión entre todos los partidos: seguramente, se concretará luego del encuentro de esta mañana. Sí hubo encuentros particulares para poder analizar alternativas con respecto a los componentes de la fórmula (por ejemplo, el cemento).