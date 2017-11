Despojan de elevada suma a una mujer

Mediante un engaño, un hombre logró despojar de sus ahorros a una mujer de 79 años (argentina, viuda, instruida y jubilada), según lo denunciado en la Comisaría Primera de esta ciudad. El episodio, conocido como cuento del tío, sucedió durante la mañana de la víspera, alrededor de las 10.30, cuando un hombre que se identificó como nieto -cuando la mujer le dijo que no tenía nietos pero si sobrinos, prestamente comenzó a llamarla tía-, con mucha habilidad logró convencerla que el gobierno había dispuesto el cambio de billetes, y que se debían canjear. Incluso preguntando si no había recibido una carta del Banco Nación.La mujer por lo tanto reunió los ahorros que tenía en su casa, 22.000 dólares y 12.000 pesos, que puso en un sobre de tela y llevó consigo para entregar al sujeto, lo cual se produjo en la primera cuadra de calle Sargento Cabral. El estafador, sin barba, de pelo corto, robusto y vestido prolijamente con camisa blanca y corbata, se presentó como Carlos. Concretada la entrega del dinero, desapareció del lugar.Personal policial que intervino tomó conocimiento por comunicación radial del 911 requiriendo presencia de uniformados en Sargento Cabral 23.Un rato después la víctima llamó a una de sus sobrinas y tras comentarle lo sucedido, cayeron en la cuenta que había sido estafada.La fiscal interviniente en el caso, Dra. Lema, dispuso elevar las actuaciones a Inteligencia Criminal.Esta metodología del reemplazo de billetes es muy usada para esta clase de engaños, especialmente en las grandes ciudades, siempre iniciando el contacto aduciendo lazos de parentesco, que van modificando de acuerdo a las respuestas de la víctima, generalmente personas de avanzada edad.En la esquina de calles Marini y Champagnat, en barrio Villa Dominga, personal policial de la Comisaría 13 procedió a la aprehensión de un sujeto de 18 años quien previamente adoptó actitudes hostiles y de agresividad contra uniformados de dicha seccional. Se trasladó al sujeto a la Alcaidía local a los fines pertinentes.En relación a un hecho ilícito en etapa de investigación, efectivos de la Comisaría 3 de la ciudad de Sunchales con colaboración del GAT procedieron a la detención de un individuo de 21 años que fue trasladado a la Alcaidía local para proseguir trámites de rigor.Operativos deprevenciónLa Guardia de Infantería entre las 19 y 19.20 del martes en Oroño e Iturraspe chequeó a 6 personas y sus vehículos. En la esquina de Tucumán y Dentesano se cumplió igual operativo chequeando a 12 personas. En Beltramino y Aguado se identificó a 4 personas.Por su parte la Subcomisaría 4 de la localidad de Eusebia junto a personal de la Comisaría 11 de Aldao, identificaron vehículos y personas de su jurisdicción.La Comisaría 1 de nuestra ciudad chequeó 10 vehículos y sus ocupantes, mientras que personal de la Comisaría 15 lo hizo con 5 vehículos. Continuando con este detalle, la Subcomisaría 27 de Bella Italia chequeó 16 personas, 11 motos, cuando inspectores de ese distrito secuestraron una moto por no contar con documentación.En tanto la Subcomisaría 5 de Angélica identificó a 15 personas. Personal de la Subcomisaría 23 de Esmeralda junto a pares de la Comisaría 12 de Zenón Pereyra identificaron 10 vehículos y sus ocupantes en el ámbito de su jurisdicción.La Comisaría 2 de Rafaela en Carlos Pellegrini y 25 de Mayo chequeó 4 motos; en Suipacha y Justo 6 motos; en Arenales 5 motovehículos, en todos los casos sin novedades.El Comando Radioeléctrico, de 9 a 9.15 en Santa Rosa y Barcelona controló a 9 vehículos, ocurriendo otro tanto con 5 vehículos y sus ocupantes en Maipú y 25 de Mayo.