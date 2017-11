Jueces y fiscales dieron respaldo a las escuchas

El Colegio de Jueces Penales de primera instancia de Santa Fe emitió ayer un comunicado oficial para explicar la intervención de escuchas telefónicas en el marco de la causa "horas Ospe" (horas extras del servicio policial), que derivó en la interceptación del teléfono oficial del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro.

El organismo judicial sostuvo que fue la fiscal María Laura Martí quien solicitó que se intervengan cinco líneas telefónicas "con carácter urgente" a causa de una investigación sobre delitos contra la administración pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte.

El ministro Pullaro había cuestionado el martes que hayan intervenido su teléfono oficial y dijo desconocer qué magistrado autorizó la intervención telefónica. Por esa situación presentó una denuncia penal y otra administrativa para que se investigue si ese procedimiento fue irregular o si se configura un delito.

El comunicado sostiene: "Habiendo tomado conocimiento por diversos medios periodísticos sobre la existencia de una intervención telefónica sobre la línea del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, en el marco de investigación por actos de corrupción llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación, hacemos pública la postura de los integrantes del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de esta ciudad de Santa Fe, en orden a que tomando contacto con las actuaciones jurisdiccionales, generadas a través de las diversas peticiones de los Fiscales Apullán y Martí –ambos funcionarios del MPA–, se advierte la existencia de intervenciones a numerosos abonados, todas las cuales fueron suscriptas de manera indistinta por los diversos magistrados, y según los esquemas de turnos preordenados por la Oficina de Gestión Judicial, brindando en cada caso la fundamentación mediante el dictado de resoluciones judiciales que ordenan la medida".

TAMBIEN LOS

FISCALES

En un comunicado, la Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Fiscalía Regional Uno mostró su preocupación por las críticas a los fiscales en investigaciones por posibles casos de corrupción.

Por su parte el juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg, que autorizó la intervención telefónica, aseguró que en ningún momento se le informó que los números a intervenir correspondían a Maximiliano Pullaro.

Concretamente la Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Fiscalía Regional Uno, Personería Jurídica Nº 1005/2017 hizo saber: "En el marco de la reunión celebrada en fecha 8 de noviembre de 2017,(se) ha resuelto exponer públicamente nuestra profunda preocupación por las declaraciones que son de conocimiento público relacionadas a actuaciones de Fiscales en ejercicio de sus funciones en relación a investigaciones llevadas adelante por posibles casos de corrupción".

"En tal sentido reivindicamos la independencia y autonomía funcional en la actuación de los Fiscales y Fiscales Adjuntos en un todo de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 13013 y cctes, que como actores judiciales, somos integrantes del Poder Judicial al que pertenece el Ministerio Público de la Acusación, como así también reivindicamos el sistema Republicano de Gobierno, el Estado de Derecho y el Principio de Igualdad ante la Ley", expresaron.

"La función de los Fiscales –continúa el texto–, únicos titulares de la acción penal pública, es investigar toda hipótesis de delito donde parezca verosímil el mismo a través de los medios de prueba que habilita el Código Procesal Penal".Por último deslindan responsabilidades en los magistrados y argumentan: "Asimismo, remarcamos que las intervenciones telefónicas en todos los casos son solicitadas al juez que por turno corresponda que las dispone una vez confirmados los suficientes fundamentos legales".

SILBERSTEIN:

NO HAY DELITO

Tras la polémica por las conversaciones telefónicas entre el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y el comisario de Rafaela, Adrián Rodríguez, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein llamó la atención sobre el origen de esas grabaciones. Sostuvo que el juez que firmó la orden para intervenir la línea de Pullaro pudo haber sido engañado, como el magistrado –ilustró– que habilitó al ex fiscal Fernando Rodrigo a pinchar el teléfono de su ex novia. Además, recordó que el propio fiscal general Jorge Baclini aclaró que de la charla entre el ministro y Rodríguez no se desprende ningún delito.