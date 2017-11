CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:De mi consideración:Nuevamente me dirijo a Uds. con la indignación de no haber obtenido nada luego de ingentes esfuerzos, reclamos y una constante lucha pacífica como ciudadano que paga sus impuestos y cree en el estado de derecho.Podrían ustedes decirme si tengo derecho a pedir que, luego de todo un día de tener la calle de mi casa cortada con camiones de gran porte bajando material para la fábrica Deyanis, tengo que soportar que aparte otro camión con acoplado de la empresa Balestro, se estacione frente a mi casa, no dejándome salir ya que obstruye totalmente mi garaje, mientras la guarda municipal contratada a tal fin, (cobrando sus adicionales) no le interesa nada de lo que le pasa al vecino, (Agente 169, Moto 39). A las 16 hs. del día de hoy.¿Tengo que soportar insultos y maltrato por parte de los choferes de los camiones cuando estoy en mi derecho?, ¿O no tengo derecho?, ¿Cuál es la función de la guarda municipal contratada para cortar el tránsito?, ¿No tiene que defenderme a mi?, ¿No tiene que garantizar la circulación?, ¿Por qué permite que se estacione el camión bloqueando mi garaje?Hice la correspondiente denuncia a "control público", y me gustaría saber si se sancionó al infractor...Da la sensación de que sólo se toman las medidas necesarias para aliviar los problemas, y no medidas valientes, de fondo, definitivas.Esperando como siempre una pronta y coherente respuesta les saluda muy atte.Nota de Redacción: La carta está fechada 25 de octubre.