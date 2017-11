Espatifilo, esa popular planta para interiores

En el lenguaje de las flores, el espatifilo significa “yo te defenderé”, proviene de la forma particular de su inflorescencia, envuelta y protegida por una larga hoja llamada “spata”. Cuna de Moisés, flor de la paz o vela del viento son otros nombres con la que se conoce a esta especie según el lugar en el que uno se encuentre. Hoy les escribo acerca de esta plantita tan bella que siempre nos tienta con su hermosa flor blanca y su color verde de sus hojas... ¿quién no ha comprado una para realizar un regalito o bien para colocar en su casa vistiendo de flores el hogar?Según su definición, tiene como nombre vulgar "Espatifilio" y se trata del género integrado por unas 25 especies de plantas vivaces procedentes de América Central y tropical, Nueva Guinea, Filipinas e islas adyacentes.Se trata, según la descripción, de plantas perennifolias que crecen en grupos y poseedoras de unas características hojas de largo peciolo, forma oblonga y color brillante. Las flores son pequeñas y se reúnen en una inflorescencia en espádice protegida por una bráctea o espata en forma de cuchara grande y coloreada de blanco puro o amarillento.son plantas de fácil cultivo y con no demasiadas exigencias, expuestas en lugares bien iluminados a una temperatura constante, viven durante largo tiempo floreciendo copiosamente cada año e incluso, varias veces al año.La única y gran dificultad la encontramos en los riegos, que deben ser abundantes (3 veces a la semana) durante el período vegetativo y muy escaso (una vez a la semana) cuando la planta se encuentra ya en reposo.De todas maneras, conviene recordar que la tierra tiene que estar siempre muy húmeda, lo que puede conseguirse colocando la maceta en un segundo recipiente más ancho y sin orificio de desagüe, que mantenga siempre un poco de agua de manera tal que la planta no sufra sequías. Es conveniente también rociar a menudo el follaje, aplicarle cada mes un fertilizante mineral completo a la tierra húmeda después de haberla removido ligeramente.se suele cultivar en cualquier compost comercial. La plantación, igual que el trasplante se realiza después de la floración, cuando la planta está completamente en reposo. La multiplicación se hace por división de matas, después de la floración.en nuestra zona se la utiliza como planta de interior... anda muy bien en los cuartos de baño donde la humedad ambiente es abundante.no son muy susceptibles a las enfermedades pero si la humedad es muy elevada puede ser atacada por pulgones.también existe el Spati gigante como lo llamamos comúnmente, es mucho más grande, tanto sus hojas como sus flores y resulta muy bueno para colocar en hall de entradas u oficinas.Pero además de su uso ornamental, el espatifilo aporta beneficios adicionales a nuestro hogar. De acuerdo a un estudio realizado por la ONG ambientalista Greenpeace, en el polvo que mantienen la mayoría de las casas de Europa se hallan entre 70 y 100 sustancias químicas tóxicas, entre ellas el xileno y el tuoleno, que son eliminadas por el espatifilo, que además ayuda a filtrar alcoholes, acetona y benceno, todos elementos deletéreos comunes.Les deseo suerte con el Spatifilio y una muy buena semana, María Paula.