Realizarán una función a beneficio de Espacio Bravo

La obra rafaelina escrita y dirigida por María Eugenia Meyer, realizará su última función de 2017 este domingo 12 a las 20:00 en La Máscara. Todo lo recaudado será a beneficio de Espacio Bravo Teatro.“Las Arcanas. Las noches no son eternas”, última producción del grupo Punto T/La Máscara, escrita y dirigida por María Eugenia Meyer, realizará su última función del año este domingo 12 de noviembre a las 20:00 en el Centro Cultural La Máscara. La especial presentación será a beneficio de Espacio Bravo Teatro, la emblemática sala rosarina que se encuentra recaudando fondos para comprar su sala. Las entradas tendrán un costo de $ 130 las generales, y $ 100 para asociados.“Las Arcanas…”, desde su estreno en abril de 2015 ha realizado 65 funciones, presentándose además de Rafaela con localidades agotadas, en Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Esperanza, Sunchales, Ataliva, Humboldt, Tacural, Ramona, Suardi, Ceres, Humberto Primo y Moisés Ville, con gran aceptación del público.En esta ocasión realizarán una última y única presentación a fin de sumarse a la campaña “Te doy una función” propiciada por Espacio Bravo, la sala rosarina encabezada por la rafaelina Romina Mazzadi Arro, junto a Paula García Jurado y Elisabet Cunsolo. Las entradas se pueden adquirir de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 y una hora antes de la función en el Centro Cultural La Máscara (Constitución 250), o reservar telefónicamente en cualquier horario al 503222.Espacio Bravo nació en 2009 con la intención de crear una instancia de producción artística, su primera sede fue en la propia casa de Mazzadi Arro, un detalle que prácticamente redundaría en una marca de identidad, luego consolidada con el nacimiento del grupo de teatro Hijos de Roche. Luego de transitar por distintos espacios se encuentra hoy frente a la oportunidad de tener su propia casa a la que podrán acceder a través de un subsidio de fomento que ofrece por concurso el Instituto Nacional del Teatro. Dicho subsidio cubre el 60 por ciento de la inversión, y para el otro 40, las gestoras culturales apelan a créditos y a la solidaridad y proyección de quienes se sienten cercanos a ese espacio, tal y como lo hiciera el Centro Cultural La Máscara en 2003 con su campaña Urge Actuar.Así, por el vínculo con la querida sala rosarina y con la convicción de que el teatro independiente merece cada vez más espacios, desde el Centro Cultural La Máscara decidimos realizar una función especial de “Las Arcanas. Las noches no son eternas”, en la que todo lo recaudado será en beneficio de Espacio Bravo.Este espectáculo que cuenta con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, ha ganado el concurso de obras locales del Festival de Teatro Rafaela 2015; fue seleccionado como una de las 3 obras argentinas participantes del 12º Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata 2016, junto a producciones de España, México, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela; y en diciembre de 2016 fue seleccionado por el “Escena Viva”, en el marco del programa “Escena Santafesina” del Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe, recibiendo un subsidio que posibilitó su presentación en diferentes salas del territorio provincial.“Cuatro amigas rescatándose del vacío y la soledad de un sábado a la noche. La contención del otro como liberación de la angustia. La amistad como ritual, como repetición de gestos y actos cotidianos que nos trascienden y liberan del peso de la realidad.Una noche de ciclos eternos en espera de ese amanecer que no llega, pero que se vislumbra. La vigilia de ojos abiertos, los días por venir, la promesa del futuro, el amor.”Actúan: Mayra Armando, Marilú De la Riva, María Cecilia Tonon y Silvit Yori.Diseño y realización escenográfica: Analía Boidi, Gustavo Mondino y Marilú De la Riva.Diseño de iluminación: Lucas Vilches.Diseño de vestuario: Gustavo Mondino.Música original: Luis Enrique Carballosa.Diseño gráfico: Leonor Barreiro.Ilustración: Daniela Sawicky.Dirección general: María Eugenia Meyer.