Luisina Simondi campeona

Luego de desarrollada la última fecha del Campeonato Santafesino de Rural Bike, el domingo en San Justo, quedaron definidos los campeones de las distintas categorías.De nuestra ciudad, Luisina Simondi fue la única representante que pudo consagrarse, en la categoría damas Elite, mientras que subcampeona fue Gisela Cattáneo. Asimismo, fue subcampeón Héctor Gilli, en Master E, mientras que finalizaron en el tercer puesto del torneo Germán Leandri (Elite), Nicolás Chattelino (Sub 23), Rafael Benítez (B2) y Gustavo Castagno (D1).En cuanto a los resultados de la competencia en la ciudad del norte provincial, esta carrera decisiva contó con el triunfo, en la clasificación general masculina, del rafaelino Farid Suárez con un tiempo de 1h26m46s, ganándole por solo un segundo al también biker local David Leandri. El tercero fue Fernando Barberis (Tacural), cuarto Mauro Agostini (Rafaela) que al igual que Suárez alternan este tipo de especialidad a menudo como complemento del ciclismo tradicional y quinto Ricardo Mossano, de San Francisco.En cuanto a la general de damas, el triunfo fue para Marianela Fiorano con 1h15m44, seguida por Marisel Lemos, ambas de San Francisco, y tercera Luisina Simondi, de Rafaela. Por categorías, fueron ganadores en damas: Luisina Simondi (Rafaela, Damas Elite); Marianela Fiorano (San Francisco, Damas A), Marisel Lemos (San Francisco, Damas B) y Mirta Mendoza (Santa Fe, Damas C). En varones ganaron: Juan Pablo Adalia (Esperanza, menores), Francisco Aimar (San Francisco, juveniles), Julián Piriosioni (Esperanza, Sub 23); Farid Suárez (Rafaela, Elite); Ricardo Mossano (San Francisco, A1); Edgardo Rasetto (Rafaela, A2); Julio Peralta (Paraná, B1); Marcelo Gilli (Sa Pereira, B2); Marcelo Flaviani (Esperanza, C1); Ricardo Mossano (San Francisco, C2); Roberto Kruse (Esperanza, D1); Oscar Falkenmayer (Grutly, D2) y Jorge Bessone (Santo Tomé, E).TODOS LOS CAMPEONESEste es el detalle de los consagrados:1) Luisina Simondi, 2) Gisela Cattáneo, 3) Laila Gómez.1) Marianela Fiorano, 2) Miriam Espinoza, 3) Verónica Pfeiffer.1) Marisel Lemos, 2) Marita Torres, 3) Elsa Acosta.1) Guido Ostertag.1) Francisco Aimar, 2) Germán Giorgis, 3) Matías Muller.1) Julián Piriosoni, 2) Enzo Videla y 3) Nicolás Chattelino.1) Fernando Barberis, 2) Leonardo Schnell, 3) Germán Leandri.1) Ricardo Mossano, 2) Juan Cruz Ronchi, 3) Juan M. Bauducco.: 1) Jorge Bordesse, 2) Germán Fernández y 3) Daniel Bertero.1) Julio Peralta, 2) Gustavo Taborda y 3) Gerardo Machado.1) Héctor Jorge, 2) Marcelo Gilli y 3) Rafael Benítez.1) Angel Pruvost, 2) Mario Mariño y 3) Darío Baer.1) Ricardo Mossano, 2) Irineo Cendra y 3) Oscar Schnell.1) Roberto Kruse, 2) Ricardo Córdoba y 3) Gustavo Castagno.1) Mario Hang, 2) Víctor González.1) Jorge Bessone, 2) Héctor Gilli y 3) Rafael Sattler.